Es continua fent front a la superpoblació de senglars

Este migdia ha tingut lloc la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, representat per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i l’Associació de caçadors d’Alzira, representada pel seu president Miguel Ángel Redondo.

Des de l’any 2018, data de la signatura de l’anterior conveni, es manté esta col·laboració amb l’associació local, amb l’objectiu de portar a terme tasques de control del porc senglar, que actualment té poblacions excessives que poden comprometre la conservació de la resta de les espècies o valors naturals. A més esta circumstància de superpoblació genera un nivell d’impactes incompatible amb el normal desenvolupament de la resta d’usos legítims del territori, tal i com reconeix l’Ordre 22/2021, d’11 de novembre la caça i control del senglar a la Comunitat Valenciana, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

En l’última dècada les captures anuals de l’espècie han crescut un 116 per cent, a pesar que el nombre de caçadors s’ha reduït en aquest mateix període en un 36 per cent. S’estima que en el 55 per cent dels municipis de la Comunitat existeix una situació de sobreabundància de senglar, Entre eixos municipis es troba Alzira, on són nombroses les queixes d’agricultors pels danys que provoquen en els seus camps, així com els accidents de trànsit que periòdicament provoquen estos animals.

El document de conveni establix l’atorgament de la quantitat de 7.000 euros en concepte de subvenció anual a fi de contribuir a les despeses que comporta l’exercici de les activitats de l’Associació de caça d’Alzira en els diversos vedats, des de la seua firma i amb un termini de vigència de quatre anys, podent ser prorrogat per quatre anys més. A més, permet detectar abocadors incontrolats o de desenvolupament de punts d’aigua que afavoreixen a tota mena de fauna.

“Amb la signatura d’este nou conveni amb l’Associació local de caçadors, pretenem continuar actuant per a posar fi a la situació actual de superpoblació, i disminuir el risc d’accidents i danys a l’agricultura, alhora que comptem amb ells per a la vigilància del terme i la detecció d’abocaments incontrolats” ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.