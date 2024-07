El Sopar i Festa de Xúquer Viu va celebrar la seua 18a edició en un ambient festiu i reivindicatiu, a Fortaleny

El moment més emotiu de la nit va ser el lliurament del premi “Aigua Clara” que en la seua 19a edició ha sigut atorgat a l’Ajuntament d’Alzira.

El Tarquim Pudent se’l portem de manera compartida, el Govern d’Espanya, l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana, per ser els responsables del projecte d’ampliació del Port de València, que amenaça l’Albufera i que ha omplit de xapapote les platges del sud de València

El Sopar i Festa de Xúquer Viu va celebrar la seua 18a edició en un ambient festiu i reivindicatiu, a Fortaleny. Mes de 300 persones de tota la comarca i de fora d’ella es reuniren per a celebrar un esdeveniment que es repeteix tots els anys des de 2006. Entre els assistents distints alcaldes, regidors, regidores i diputada autonòmica, així com representants de distintes organitzacions ecologistes i socials.

L’alcalde de Fortaleny, Toni Sellés, va posar de manifest el compromís de Fortaleny amb el Xúquer i va destacar el paper fonamental que Xúquer Viu havia tingut en la defensa del riu, alertant del perill de noves amenaces en un futur pròxim.

El president de Xúquer Viu, Roger Pons, va posar de manifest els efectes de la sobreexplotació que sofreix el Xúquer, que ha causat, en diverses ocasions, que el riu no passe per damunt de l’assut de Fortaleny. O la proliferació de plantes invasores, enguany l’azolla, una espècie exòtica de falguera flotant que encara cobreix uns quants quilòmetres de riu. També va denunciar el conveni que pretén transvasar en 10 anys un mínim de 278 hm3 del riu Xúquer al Vinalopó, quan la situació del Xúquer i de l’Albufera, i més amb el canvi climàtic, no ho permeten.

El moment més emotiu de la nit va ser el lliurament del premi “Aigua Clara” que en la seua 19a edició ha sigut atorgat a l’Ajuntament d’Alzira. Els presentadors del premi, Paco Sanz i Pep Carreres, van destacar les diverses actuacions que s’havien realitzat en aquest municipi en favor del riu i d’apropament de la gent al mateix. També van destacar que el premi ho era en representació de totes les administracions que estan actuant en favor de la recuperació del Xúquer.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, va fer un emotiu discurs d’agraïment, dient que era “un premi merescut, reconeixement del treball fet pels anteriors companys, d’apropament al riu des del respecte i l’amor. Un reconeixement en nom de totes les entitats i persones que protegeixen el nostre camí d’aigua, que mentre serpenteja entre el mosaic de pobles i cultius, ens dona la vida i el caràcter a la comarca.”

El premi “Tarquim Pudent”, que s’atorga per votació popular entre els assistents al sopar, que van presentar Frederic Piqueres i Graciela Ferrer, va ser aconseguit de manera compartida, pel Govern d’Espanya, representat pel ministre de Foment, Óscar Puente, l’alcaldessa de València, Maria José Catalá i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, per ser els responsables del projecte d’ampliació del Port de València, que amenaça l’Albufera i que ha omplit de xapapote les platges del sud de València.

Abans de l’actuació musical, esva recitar “La bellesa del riu”,que va escriure fa 1.000 anys el poeta alzireny Ibn Jafaya, i que es llig en totes les edicions d’aquest esdeveniment.

La festa, presentada per Laura Capsir i Josep Gómez, va finalitzar amb el magnífic concert de Tendur, amb els músics de la Costera i la Ribera Mireia Tortosa, Pau Miquel, Jesús Barranco i Toni de l’Hostal, que va fer gaudir als assistents.

En definitiva una nit magnífica a Fortaleny, a la Ribera Baixa, prop del riu Xúquer, que va fer retrobar-se a moltes persones unides en la lluita per un Xúquer Viu.