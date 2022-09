La formació i les noves formes de reutilització de residus fonamentals en aquest PLR

El ple de l’Ajuntament de Catarroja ha aprovat el nou pla de residus del municipi. Es tracta d’un instrument de planificació l’objecte de la qual és establir les disposicions pertinents i proposar l’ordenació material i territorial de la gestió dels residus de competència municipal, generats en el municipi.



“Aquest pla posa en valor l’economia circular i el medi ambient, com a marc social per a desenvolupar ciutats i comunitats realment sostenibles que siguen respectuoses amb els límits dels recursos planetaris. Amb l’objectiu que aquest pla arribe a la població, comptarem amb molta educació ambiental que acompanyar a la ciutadania en aquesta transició”, afirma Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Amb la posada en marxa d’aquest Pla Local de Residus, volem un futur per a les noves generacions, no podem convertir el territori en un abocador, tot el que vaja allí tindrà un cost econòmic i mediambiental que no podrem suportar, cal reduir la fracció reste”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.



Aquest pla local de residus de Catarroja està basat en quatre eixos: tècnics, econòmic, socials i ambientals. D’aquesta manera es vol complir en les normatives europees i estatals, garantint els requeriments del pircv (pla integral de residus de la cv) millorant la prevenció, la recollida i el tractament de residus.



Una vegada posat en marxa el PLR volem aconseguir l’objectiu del 50% en pes de reutilització, reciclatge i valorització dels residus. Això no ens ha tampoc de desviar que perdre de vista que el millor residu el que no es genera. Per això, no sols volem aconseguir també que s’utilitzen correctament els residus, sinó que també dins del PLR s’implementaran entre altres, el compostatge domèstic i comunitari, com un sistema de generació, recollida i tractament de km0, el més eficient i de menys emissions.



Per últim, destacar que aquest Pla compren el període des del 23 al 27 i que anirà implantant-se per fases. D’aquesta manera ajudarà a la nova contractació del servici per part de l’Ajuntament que coincidirà en la meitat de període d’implantació del pla local residus.