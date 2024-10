L’Ajuntament de Catarroja impulsa la declaració de l’Albufera com Reserva de la Biosfera 

El Plenari de l’Ajuntament de Catarroja celebrat el passat dijous 3 d’octubre va aprovar per unanimitat impulsar aquesta declaració institucional

L’Ajuntament de Catarroja va aprovar el passat dijous al plenari l’impuls de la declaració de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera, un reconeixement de la Unesco que posa en valor la protecció de l’ecosistema valencià.

El Parc Natural de l’Albufera constitueix un dels aiguamolls costers més representatius i valuosos de la Comunitat Valenciana, amb un indubtable valor per la seua riquesa biològica a nivell mundial. Doncs, aquest guardó de rellevància internacional suposa reforçar els valors naturals i culturals d’aquest espai natural, així com potenciar el desenvolupament socioeconòmic de València, Catarroja i la resta de municipis implicats.

Es tracta d’un pas més en la fulla de ruta cap a la declaració de l’Albufera com a reserva de la Biosfera, que es va presentar formalment el passat 12 de setembre. “Es tracta d’un acord històric amb altres 12 municipis riberencs de l’Albufera des del consens institucional i per damunt de les sigles polítiques. És una fita molt important en la preservació i sostenibilitat present i futura de l’Albufera”, indica la alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

L’Albufera és el Parc Natural protegit més antic de la Comunitat Valenciana, ja que va ser declarat en juliol de 1986. Així mateix, és un aiguamoll d’importància internacional inclòs en el conveni de Ramsar, protegit com parque natural, Lloc d’Interés Comunitari i Zona d’Especial Protecció per a les aus.

“És essencial treballar en polítiques que posen en valor i protecció la riquesa del nostre ecosistema. Aquesta declaració és en favor del nostre entorn natural del Port de Catarroja, que alberga un immens valor històric, i del que és la joia patrimonial que uneix a tots els valencians i valencianes”, expressa l’alcaldessa.

Per altra banda, les Reserves de Biosfera son zones d’ecosistemes terrestres o costers, així com una combinació d’aquestes, reconegudes com a tals en un pla internacional, emmarcats al Programa MAB de la Unesco, que serveixen per a impulsar harmònicament la integració de la població i la natura.