Des de la regidoria s’han invertit 20.000 euros per a esmenar els desperfectes ocasionats per les pluges torrencials de Primavera

L’Ajuntament de Catarroja ha invertit 20.000 euros per a omplir, anivellar i deixar sense forats els camins rurals de l’entorn del parc natural que, a causa de l’episodi de pluges de primavera, havien quedat danyats. Els treballs, que ja es troben en execució, finalitzaran el mes de setembre per tal que aquestes vies es troben en perfecte estat per a la temporada de la sega de l’arròs.



“Les pluges registrades han deteriorat molt els camins, cosa que no és habitual en aquesta època, encara que per desgràcia anem a veure situacions com està amb més freqüència i caldrà anar adaptant-se”, explica Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. “Hem tractat que els tràmits per a la reparació d’aquests camins es realitzen el més ràpid possible, per la qual cosa en tan sols un mes hem pogut tramitar i posar en execució els mateixos”, explica Elisa Gimeno, regidora d’Agricultura.



Paral·lelament a l’execució d’aquestes reparacions, es troba en procés de licitació l’asfaltat del Camí del Rei, Camí del Duc i Séquia d’Albal, que per la pujada de preus a causa de la crisi de materials i energètica ha hagut d’actualitzar el seu preu de licitació, passant als 37.400 euros, dels 30.000 previstos prèviament.

La intervenció i inversió en els camins rurals és una constant que sempre ha prioritzat l’equip de govern per a facilitar l’accés dels productors locals a les seues àrees de treball, sobretot abans de l’època de la sega.

De fet, es realitzen millores entre 5.000 i 8.000 anuals ja que en estar en un entorn natural, alguns d’aquests trams no es poden asfaltar. D’igual forma, en els últims anys s’han fet treballs gràcies al Pla de Camins i Vials 2019 de la Diputació de València amb una dotació de 52.000 euros.



Finalment, cal recordar que tots aquests temes són tractats en el Consell Agrari o directament a través dels produtores locals que disposen de contacte directe amb la regidoria d’Agricultura i l’alcaldia. En aquest sentit, en les pròximes setmanes es convocarà un Consell Agrari per a donar compte d’aquests i altres temes com la pròxima campanya de la recollida de la palla d’arròs.