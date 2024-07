S’ha realitzat una inversió de 30.000 euros en la millora dels jocs infantils



L’Ajuntament de La Pobla de Farnals, a través de la regidoria d’Obres Públiques, ha invertit un total de 30.000 euros a millorar les instal·lacions recreatives del Passeig Colón.

En concret, s’ha procedit a la substitució del parc de jocs pròxim al passeig.



Aquesta decisió es va prendre a causa de l’avançat estat de desgast de l’anterior, causat pel pas del temps i l’ús constant.

“Al llarg dels anys, l’antic parc havia sigut objecte de diverses reparacions puntuals. No obstant això, a causa de la seua antiguitat, ja no existien peces de recanvi, per la qual cosa hem considerat, junt amb els tècnics, substituir-ho completament per un nou”, comenta la regidora d’Obres Públiques, Victòria Prieto.



El nou parc de jocs, que ja està disponible per al seu ús, està dirigit a xiquets i xiquetes d’entre 3 i 12 anys aproximadament. El seu disseny recrea un castell medieval i està equipat amb dos tobogans i diversos elements lúdics addicionals. Aquest parc proporciona un entorn de joc segur i atractiu per als més xicotets de la casa.