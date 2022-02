L’Ajuntament de l’Alcúdia repartix 140 ordinadors a l’alumnat de 4t de primària

Es tracta de la 12a edició d’esta iniciativa, que va dirigida a evitar l’escletxa digital i fomentar el treball col·lectiu a les aules , a més de la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.

Des que va començar este projecte, en 2011, l’ajuntament de l’Alcúdia ha repartit vora 2.000 ordinadors. El primer any es van repartir als dos cursos del tercer cicle de primària i, a partir de 2012 s’ha repartit a l’alumnat de 5é, llevant de l’any passat,m que es va decidir dotar als cursos de 4t i 5é, per tal d’ajudar en un any complicat a causa de la COVID. A partir d’este any, es lliuraran a l’alumnat de 4t de primària.

Es tracta d’una iniciativa molt ben acollida per tota la comunitat educativa, que permet que tot l’alumnat adquirisca les competències digitals al mateix ritme, cosa que no seria possible en molts casos, de no partir d’una mateixa eina. El fet que tots els xiquets i xiquetes disposen del mateix dispositiu facilita també la labor del professorat a l’hora de plantejar treballs col·lectius o fer explicacions en línia.

L’alumnat beneficiari pertany a sis línies dels centres educatius públics del CEIP Les Comes, CEIP Batallar i CEIP Heretats i una altra línia del centre concertat, San Andreu. Abans de la pandèmia, el repartiment es feia en un acte a la Casa de la Cultura, al qual acudia l’alumnat i les seues famílies, ara els ordinadors es lliuren als centres educatius, per a no ajuntar tantes persones a un mateix lloc. L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom i la regidora d’educació, Rosa Martínez, han repartit els dispositius en els diferents col·legis.

“L’educació sempre ha sigut una prioritat per a l’Ajuntament de l’Alcúdia- afirma Salom– i la igualtat d’oportunitats ha de ser una màxima per al govern local. Amb esta iniciativa treballem per ambdós principis, evitem l’escletxa digital i dotem de ferramentes tant l’alumnat com el professorat, per tal d’avançar en la digitalització de les escoles”.