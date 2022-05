L’Ajuntament alcudià, a través de la regidoria de Seguretat Ciutadana, ha lliurat hui a cada centre educatiu del municipi un kit anti-asfixia per buit, que pot ser vital en el cas d’ennuegament per cos estrany.

Més de 2.000 persones moren a l’any en Espanya perquè un tros de menjar o un altre objecte els impedix continuar respirant i ningú sap ajudar-los a expulsar-lo. La maniobra ideada pel doctor americà Henry Heimlich, és una tècnica molt efectiva per a salvar vides en aquesta mena de situacions, però no totes les persones estan entrenades o son capaces de fer-la correctament.

En estos casos, l’imprescindible és calmar-se i actuar de manera ràpida i precisa per a ajudar a expulsar el cos estrany, perquè eixa pot ser la diferència entre la vida i la mort. Per tal de facilitar eixa actuació, s’han lliurat hui els aparells als centres educatius del municipi.

Han estat presents al repartiment el regidor de Seguretat Ciutadana, Rubén Grau i la regidora d’Educació, Rosa Martínez. Els acompanyava el cap de la Policia Local, Alfredo Borràs, qui va proposar la conveniència d’adquirir els dispositius, donat el benefici que pot aportar tindre’n un a l’abast en el moment que es necessite.

“L’aparell que hui s’ha repartit als centres educatius del municipi és molt fàcil d’usar, perquè qualsevol persona puga actuar de manera efectiva -explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Rubén Grau– Es tracta d’un dispositiu de succió desenvolupat especialment per alliberar una obstrucció a la via aèria de la víctima”.

El dispositiu ha demostrat ser molt efectiu, no és invasiu, no cal tindre formació específica ni un perfil tècnic per a utilitzar-lo i es pot gastar tant per a persones adultes com per a la infància. A este efecte, el kit inclou una mascareta d’adult i dues pediàtriques.

