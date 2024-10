L’Ajuntament de Massanassa celebrarà el Dia del Comerç Local amb activitats gratuïtes en establiments i la I Gal·la del Comerç i l’Economia Local

Un complet programa d’activitats que se suma a iniciatives actuals com Comerç amb Premi i Massatapa.

L’Ajuntament de Massanassa, a través de Reforça Massanassa i amb l’estreta col·laboració dels establiments i l’Associació de Comerciants i Empresaris de Massanassa (ACEMASS), ha preparat una programació de tres dies que permetrà a la població gaudir d’activitats gratuïtes en els mateixos establiments i de la I Gal·la del Comerç i l’Economia Local.

El 25 d’octubre ha sigut designat com el Dia del Comerç Local a la Comunitat Valenciana per a valorar el comerç de proximitat. Un sector que és garantia de tracte personalitzat i qualitat. A més, una economia basada en el comerç urbà promou pràctiques amb un menor impacte mediambiental, menor generació de residus i la regeneració urbana.

Des de l’administració local estan treballant en un potent projecte d’impuls, foment i dinamització del comerç local.

Aquest mes d’octubre hi ha tres iniciatives actives: Comerç amb Premi fins al 10 de novembre, una campanya que permet injectar 16.000 euros directes en el comerç local a través de les compres directes de la població i un sorteig d’un premi de 3.000 euros i 130 de 100 euros; Massatapa, la ruta de la tapa de Massanassa del 18 al 20 d’octubre, que a més premia a les tres millors tapes dels bars i restaurants del poble amb 500, 300 i 100 euros respectivament i ofereix un sorteig de dos sopars 60 euros a les persones que voten per la millor tapa; i la present programació d’activitats amb la qual l’ajuntament vol celebrar un dia dedicat a “tots i totes els empresaris que obrin les seues persianes cada dia, buscant sempre la màxima qualitat i el millor tracte amb cada visita”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa. “El comerç local fa poble, el comerç local és vida i hem de ser presents per a ell”, afig.

Programació d’activitats:

Dimecres 23 d’octubre de 2024:

17h a 18h en ViuYoga: Classe de ioga dinàmica i alineació

18h a 19h en Marta Castaño Estilista: Taller de neteja i rutina facial diària

19h a 20h en Lios Restaurant: Degustació de salaons i fumats

Dijous 24 d’octubre de 2024:

16h a 17h en Els Pastissos de Mery: Taller de mini postres en got

18h a 19h en L’Estudi Art: Iniciació a l’aquarel·la

19h a 20h en L’Horta de La seua: Berenars saludables

Per a apuntar-se a les activitats de tots dos dies, s’haurà d’acudir al propi comerç local per a inscriure’s fins a completar places.

Divendres 25 d’octubre de 2024:

19:30h a l’Auditori Municipal: I Gala del Comerç i l’Economia Local de Massanassa, acte conduït per la presentadora i còmica Maria Juan, que amb la seua actuació farà gaudir als premiats i persones assistents com a públic en general.

Els guardons que s’atorgaran fan referència a noves activitats de Massanassa, on es premiarà l’emprenedoria femenina i juvenil, així com a l’últim negoci a obrir al poble. D’altra banda, els negocis amb més recorregut a Massanassa també es veuran representats amb els premis per arrelament i trajectòria generacional.

Aquelles persones interessades a assistir a l’esdeveniment, podran arreplegar les entrades gratuïtes en l’oficina de Reforça Massanassa (Edifici Sociocultural, 1r pis, Pl. País Valencià, 5).