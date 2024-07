L’Ajuntament de Massanassa impulsa la tradició amb el projecte “Marjal de Massanassa”

L’administració local treballa per a crear un centre d’interpretació que servisca per a posar en valor les tradicions agrícoles i culturals de l’entorn natural, destacant la Col·lecció Etnològica Juan Comes.

El personal tècnic de L’ETNO, depenent de la Diputació de València, assessorarà i acompanyarà a l’ajuntament en l’inventari, catalogació i anàlisi de l’estat de conservació de la Col·lecció Etnològica Juan Comes, amb l’objectiu de declarar-la com a col·lecció museogràfica.

L’Ajuntament de Massanassa està treballant en el projecte “MARJAL DE MASSANASSA” per a posar en valor, tant els usos i costums, com les tradicions i l’entorn natural del terme de Massanassa en relació amb el Parc Natural de l’Albufera.

En particular, a través dels usos agrícoles amb el cultiu de l’arròs, la gastronomia amb la celebració del Dia del Perol de Massanassa, el seu entorn natural amb les Rutes de la Marjal de Massanassa, així com les persones i entitats vinculades a aquest entorn tan característic i patrimoni de la nostra història.

Visita del diputat de Cultura i director de L’ETNO a la Col·lecció Etnològica Juan Comes

Hui divendres 19 de juliol, el diputat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel, al costat del director de L’ETNO, Joan Seguí, i equip tècnic de conservació de L’ETNO, Asunción García i Pep Aguilar, han visitat la localitat de Massanassa per a visitar un element destacat del present projecte: la Col·lecció Etnològica Juan Comes, present actualment en l’edifici municipal C/Major, 15.

L’alcalde de Massanassa, Paco Comes, la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Massanassa, Marta Ramón, i equip tècnic de Cultura, els han donat la benvinguda i mostrat la col·lecció composta per les eines del camp donades per Juan Comes. L’Ajuntament de Massanassa vol declarar-la com a col·lecció museogràfica, mitjançant la catalogació del fons i l’anàlisi de l’estat de la seua conservació.

Amb això, l’administració local busca que, després del reconeixement oficial de la col·lecció per part de la Generalitat Valenciana, es puga visitar, tant per motius pedagògics com culturals, i crear un centre d’interpretació obert al públic que servisca com a punt informatiu i explicatiu dels treballs del camp de la Marjal de Massanassa, posant en rellevància la labor del cultiu de l’arròs.

Assessorament i acompanyament per part del personal tècnic de L’ETNO

El personal tècnic del Museu de L’ETNO (Museu Europeu de l’Any 2023), dependent de la Diputació de València, assessorarà i acompanyarà en el procés de declaració de col·lecció museogràfica als tècnics del Servici de Cultura i de Reforça de l’Ajuntament de Massanassa, encarregats d’este potencial projecte. Tot això, a través de l’assessorament en l’inventari, catalogació i descripció de les peces per a ser exposades. Un èxit de proposta acceptada que va sol·licitar l’ajuntament amb prèvia petició el mes de maig.

“Agraïsc la visita i ajuda de la Diputació de València perquè una vegada més demostra que treballa per als pobles, en este cas, per mantindre la tradició viva de Massanassa. Amb este projecte parlem de l’Alqueria de Sòria, de la Col·lecció Etnològica Juan Comes, de les Rutes de la Marjal, de la gastronomia i el plat tan nostre del perol, el cultiu de l’arròs, les aparellades, el Carro de la Murta, els balls de l’Once de Massanassa, el campanar, en definitiva un conjunt de tradicions i costums que hem de mantindre i continuar donant a conéixer perquè no es perden”, expressa Paco Comes, alcalde de Massanassa.

Per part seua, el diputat de Cultura de la Diputació de València, Paco Teruel, ha apuntat que les col·leccions etnològiques “ens aporten coneixements sobre la cultura tradicional i popular i ens acosten als territoris i a les seues gents; la seua recopilació no és una tasca fàcil, però suposa una valuosa labor que ens permet conéixer el nostre passat i la nostra història”.

L’Alqueria de Sòria, patrimoni local de Massanassa

L’Alqueria de Sòria, edifici emblemàtic de la població, actual Escola d’Adults de Massanassa des de la seua rehabilitació en 2012, pretén ser l’espai on s’albergue el centre d’interpretació de la Marjal de Massanassa amb presència de la Col·lecció Etnològica Juan Comes. La seua construcció data del S. XVIII amb un paisatge envoltat de camps i cultius que defineixen una història de la localitat que no vol fer oblidar l’Ajuntament de Massanassa.