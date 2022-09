El període de sol·licitud estarà obert fins al 30 de setembre en el Centre de Serveis Socials d’Atenció Primària del municipi.

Massanassa, divendres 16 de setembre de 2022. L’Ajuntament de Massanassa, a través de l’Àrea de Benestar Social, ha obert el període d’inscripcions per als tallers municipals d’estimulació cognitiva dels programes “Ment Saludable” i “Activa’t”.

Amb aquestes activitats, des de l’administració local es persegueix l’objectiu principal de fomentar l’envelliment actiu per a evitar la deterioració cognitiva de les persones majors, amb la finalitat de retardar l’envelliment cerebral i fomentar la qualitat de vida de els/as usuaris/as. Van dirigides a persones empadronades a Massanassa i tenen caràcter gratuït.

Per a això, i tenint en compte la gran demanda per part de la població, es continuarà amb quatre grups de 17 places cadascun. El programa “Ment Saludable” es realitzarà els dimecres al matí en l’edifici municipal de la C/Gregorio Mayans, 8, sent el primer grup de 09.30 a 11.00 hores i el segon d’11.30 a 13.00 hores. Tindrà inici el dimecres 19 d’octubre.

A les vesprades, es realitzarà el programa “Activa’t” en el Centre de Serveis Socials d’Atenció Primària (C/Major, 15), sent el primer grup els dilluns i dimecres de 17.00 a 18.30 hores, i el segon grup els dimarts i dijous de 17.00 a 18.30 hores. Tindrà inici el dilluns 17 d’octubre.

En les sessions de “Ment Saludable”, dirigides a persones majors de 65 anys, es realitzaran dinàmiques per a activar la memòria, a través de jocs de càlcul, llenguatge, atenció, lectura i escriptura. En “Activa’t”, taller dirigit a persones majors de 55 anys, es posarà en pràctica l’estimulació cognitiva i física, la intel·ligència emocional, l’autoestima i les habilitats socials, enfocades a promoure la socialització.

El període d’inscripcions finalitzarà el 30 de setembre de 2022. Per a això, les persones interessades, han de presentar el DNI i SIP i registrar la seua sol·licitud pel registre d’entrada del Centre de Serveis Socials d’Atenció Primària de Massanassa.