L’Ajuntament de la localitat valenciana de Meliana dona 10.000 euros a l’acció d’ajuda humanitària de l’ONG.

Representants de l’ajuntament visiten les instal·lacions de l’entitat per a conéixer la seua labor de cooperació de primera mà.

L’Ajuntament de Meliana col·labora amb Farmamundi per a impulsar les accions d’Acció Humanitària en les quals participa l’entitat davant el conflicte armat d’Ucraïna. La donació de 10.000 euros estarà destinada a enviar subministraments de medicaments i material sanitari a la zona de conflicte, mitjançant les accions posades en marxa per Farmamundi.



L’alcalde de Meliana, Josep Riera, ha visitat la seu central de Farmamundi a València i ha pogut conèixer en primera persona l’acció social que desenvolupa l’ONG farmacèutica de la mà de Joan Peris, director general de Farmamundi.

Durant la visita, Josep Riera ha destacat: “la ciutadania de Meliana s’ha mobilitzat de diferents maneres per a donar una resposta solidària als efectes del conflicte”. D’una banda, han sigut nombroses les donacions particulars de productes de primera necessitat que s’han fet arribar a la zona pels mecanismes fixats per la Generalitat Valenciana i a través d’iniciatives ciutadanes, com ara el comboi organitzat a l’abril per veïns de Meliana per a cuinar a Polònia a les persones desplaçades. També, afig l’edil: “com molts altres municipis, estem acollint famílies de persones refugiades. I, ara, dins de la nostra àrea de cooperació, hem aprovat l’ajuda directa per a productes més sensibles, medicaments i material sanitari. Amb aquesta finalitat, hem confiat en Farmamundi per la seua dilatada experiència, per la seua potent infraestructura i per la seua proximitat, té la seua seu central a Paterna”.



Per part seua, Joan Peris ha explicat: “quan s’han complit ja dos mesos des de de l’inici de la guerra continuem treballant amb l’ONG local Gender Bureau repartint kits nutricionals, d’higiene i altres productes bàsics a famílies de Sumi, Lugansk, Donetsk, Khàrkiv i Kherson. En total, ja hem assistit més de 8.600 persones. També continuem subministrant medicaments i material sanitari, gràcies al suport de nombroses institucions que estan confiant en el nostre treball, com és el cas de l’Ajuntament de Meliana”.



Enviament de medicaments i acció directa a Ucraïna



L’acció desplegada per Farmamundi fins a hui a Ucraïna contempla ja quatre grans subministraments de medicaments i material sanitari, realitzats amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), el Centre de Coordinació de Protecció Civil i Resposta Humanitària de la Unió Europea, el govern de Bèlgica, el Consolat General d’Ucraïna a Barcelona i les donacions de laboratoris farmacèutics com ara Cinfa i Kern Pharma, entre altres actors.



També s’està duent a terme l’actuació d’emergència a la regió de Poltava i Txerkassi, a l’est d’Ucraïna, per a atendre 8.600 persones desplaçades per la guerra al costat de l’organització Gender Bureau. Destaca el repartiment de kits nutricionals, d’higiene i altres estris bàsics, així com suport psicològic, assessorament legal i assistència jurídica a persones refugiades i/o sol·licitants d’asil procedents d’Ucraïna a Moldàvia i Sèrbia.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià