L’Ajuntament de Paiporta pregunta als ciutadans en què volen invertir els Fons Europeus per a l’Estratègia EDUSI 2025-2027

L’Ajuntament concorre al costat d’altres municipis a finançament europeu per a desenrotllar una Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI)

Els municipis valencians de Paiporta, Picanya i Benetússer han decidit col·laborar en un ambiciós projecte conjunt per a accedir als Fons Europeus FEDER, amb l’objectiu de desenrotllar una Estratègia de Desenrotllament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI). Esta col·laboració té com a meta abordar reptes comuns en l’àrea metropolitana que compartixen, potenciant el desenrotllament sostenible, la cohesió social i la modernització dels seus servicis públics.

Amb la finalitat d’assegurar que les inversions estiguen alineades amb les necessitats reals de la població, els ajuntaments de Paiporta, Picanya i Benetússer han decidit obrir un procés participatiu. A través de reunions, tallers i plataformes digitals, es convidarà als veïns a aportar idees i suggeriments sobre com destinar els fons europeus.

“Este procés participatiu és clau perquè la ciutadania expresse les seues prioritats i contribuïsca activament a la definició del futur dels seus municipis. Les propostes que sorgisquen d’esta consulta es valoraran i, si és el cas, s’integraran en l’estratègia final que es presentarà als fons FEDER” explica la regidora de Participació Ciutadana, Mª Jesús López.



Per al regidor d’Urbanisme, Alejandro Sánchez, “l’execució d’esta estratègia facilitarà la transició cap a un model més sostenible en l’àrea metropolitana i s’espera aconseguir importants beneficis. Entre ells, destaquen la reducció del consum energètic, la millora de la mobilitat urbana, la promoció de la igualtat i la inclusió social, i l’enfortiment del teixit econòmic local”.

En paraules de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, la col·laboració entre els tres ajuntaments representa un pas crucial cap a un futur més sostenible i pròsper per als tres municipis. “La unió de les nostres forces, juntament amb la participació activa de la ciutadania, serà determinant per a aconseguir els objectius proposats i transformar la nostra àrea metropolitana en un model de desenrotllament sostenible i inclusiu”.

Amb un pressupost projectat de 10 milions d’euros, Paiporta podria rebre fins a 5 milions d’euros per a inversions, si s’aprova la sol·licitud als fons FEDER. Estes ajudes estan dissenyades per a donar suport al desenrotllament urbà sostenible a Europa, amb un enfocament en la cohesió territorial i la millora de la qualitat de vida a les ciutats.

L’estratègia s’enfoca en set grans reptes:

1. Recuperació del paisatge de l’aigua entre el Túria i l’Albufera: Este objectiu busca protegir i posar en valor els recursos hídrics i paisatgístics, promovent tant la biodiversitat com el turisme sostenible a la regió.

2. Mobilitat sostenible i economia baixa en carboni: Es treballarà a reforçar les alternatives al transport privat, promovent sistemes de mobilitat més ecològics i eficients.

3. Sostenibilitat de l’Horta: La EDUSI proposa recuperar i preservar els mecanismes tradicionals de l’horta, assegurant la seua viabilitat econòmica i el seu rol ecològic.

4. Inclusió urbana: Adaptar els espais públics i servicis per a persones majors i amb diversitat funcional, garantint accessibilitat i millorant la seua qualitat de vida.

5. Igualtat d’oportunitats: Fomentar un desenrotllament social i laboral equitatiu, prestant especial atenció a la igualtat de gènere.

6. Diversificació econòmica: Es pretén impulsar sectors econòmics sostenibles i innovadors, creant noves oportunitats d’ocupació.

7. Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): Desenrotllar el potencial de les TIC per a millorar la coordinació dels servicis municipals i fomentar la participació ciutadana.