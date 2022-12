El Nadal ha arribat a Picassent. El dissabte per la vesprada, l’alcaldessa Conxa Garcia li donava la benvinguda des del balcó de l’ajuntament, acompanyada d’una representació del consell de la infància. Un esdeveniment molt esperat per la ciutadania de Picassent, però que va haver de ser aplaçat per les fortes amenaces de pluja

Una benvinguda a les festes nadalenques que el consistori preparà amb un espectacle inigualable i ple de màgia.

La ciutadania picassentina no va voler perdre’s aquest espectacle únic i plenà de gom a gom la plaça de l’ajuntament. Conxa Garcia, al respecte, recalca les ganes de la gent per gaudir de les festes, després de dos anys de restriccions per la covid19.

La plaça de l’ajuntament ha sigut l’epicentre d’un espectacle molt especial, que ha combinat màgia, atreviment, llum i alguna que altra sorpresa més.

Un espectacle visual que va sorprendre no sols a xiquetes i xiquets, sinó també als adults. A més a més, la festa continuava a la plaça durant el cap de setmana amb foodtrucks, tallers i concerts dedicats als més menuts.

Tota una festa pensada per als més menuts de la casa on no ha faltat màgia, llum, música en directe, colorit, focs d’artifici, neu i activitats que l’ajuntament de picassent ha pensat per a les xiquetes i els xiquets però que ha gaudit tota la família i que té un