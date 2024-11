L’Ajuntament de Picassent gestionarà els ajudes als agricultors pels danys de la DANA

El consistori ha creat una oficina d’assessorament per a coordinar totes els vies d’ajudes per als afectats del 29O

Picassent és un dels tèrmit més extensos de la província i amb una clara vocació agrícola.

Malgrat no ser un municipi molt afectat per la barrancada del passat 29 d’octubre, on va danyar principalment a la zona del barri de l’Omet, sí que ha tingut multitud de conseqüències en infraestructures, camins i camps fora del nucli urbà. De fet, és comptabilitzen uns 165 camins rurals afectats en major o menor mesura per els inundacions de l’última DANA, així com multitud d’explotacions agrícoles.

Davant aquesta situació, el regidor d’Agricultura, Salvador Morató, va anunciar aquesta setmana en el Consell Agrari Municipal que, dones de dilluns que veu 25 de novembre, s’habilitarà a l’ajuntament una oficina d’atenció als agricultors afectats per la DANA, on és recopilaren dades i danys per a coordinar de manera més eficaç els ajudes destinades al sector.

A més, Morató va anunciar que l’empresa pública Tragsa farà peritacions als camps danyats per a poder justificar davant qualsevol institució els danys patits, sense haver de buscar tècnics privats per a realitzar aquesta important labor per a rebre compensacions econòmiques.

La tècnica d’agricultura que estarà al capdavant d’aquest servici recopilarà en un primer moment els dades i danys de tots els afectats per a gestionar els ajudes, bé per la corresponent assegurança agrària, o bé a través dels ajudes estatals recollides en el reial decret 7/2024 d’ajudes al sector agrari, o els que puga estipular la Generalitat Valenciana o qualsevol altra institució.

Aquesta nova oficina estarà operativa dones d’aquest dilluns 25 de novembre en horari de 10.30h a 14 h i de 16 h a 17.30h de dilluns a divendres en l’edifici nou de l’ajuntament de Picassent.