Fins al 13 de setembre estan disponibles ambdós tràmits perquè les comunitats de propietaris puguen sol·licitar les subvencions a través de la seu electrònica

Per primera vegada es subvenciona la instal·lació de salvaescales

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha llançat un paquet de subvencions directes per a la instal·lació d’ascensors en edificis d’ús residencial col·lectiu. Amb l’objectiu de millorar i afavorir l’accessibilitat universal, aquestes ajudes també comprenen la reforma o ampliació de l’ascensor per a la supressió de barreres arquitectòniques en les construccions.

Podran sol·licitar l’ajuda aquelles comunitats de propietaris del municipi dels quals edificis antics siguen susceptibles d’instal·lar elevadors per primera vegada. També s’extén aquesta aportació a les finques que remodelen i adapten l’ascensor i hagen obtingut la llicència d’obres durant l’exercici de la convocatòria. A més, per primera vegada, en una clara aposta per avançar en l’eliminació de barreres arquitectòniques, es subvencionarà la instal·lació de salvaescales. El termini de sol·licituds ja està obert i estarà disponible fins al 13 de setembre. Per a conèixer tota la informació es pot realitzar la consulta a través d’aquest enllaç. Per tramitar-la cal presentar la sol·licitud de manera online a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Les subvencions es finançaran amb càrrec al pressupost municipal del 2024 i estan destinades exclusivament a blocs amb diverses residències. Per tant, no poden accedir a aquestes ajudes les vivendes unifamiliars ni edificis amb altres usos com oficines ni tampoc comerços.

D’altra banda, s’ha obert el termini per sol·licitar subvencions per a la rehabilitació de façanes, cobertes, baixants i connexió a la xarxa de sanejament en edificis antics del municipi. A més, poden optar a les ajudes les comunitats que hagen obtingut llicència municipal, i les obres estiguen executades durant l’exercici de la convocatòria o s’hagen finalitzat en l’exercici immediatament anterior. El termini de sol·licitud finalitza també el 13 de setembre i es poden consultar les bases en aquest enllaç.

Premi Reina Sofía d’Accessibilitat Universal i altres fites

La supressió de les barreres arquitectòniques és un dels grans objectius de la localitat, que va rebre el Premi Reina Sofía d’Accessibilitat Universal pels projectes posats en marxa als carrers i edificis públics. Però l’Ajuntament busca portar més enllà aquesta finalitat amb facilitats per adaptar les finques de veïns més antigues. L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) ha centrat gran part de les seues intervencions en el barri del Riu Túria, una de les zones amb més blocs dels anys 50 i 60. En aquest sentit, ha renovat la majoria dels seus carrers per promoure l’accessibilitat plena i ha creat infraestructures contra les barreres arquitectòniques com la rampa del carrer Paterna i el parc Puerta del Túria, amb accés al riu.

Des de l’any 2000, Quart de Poblet ha treballat en aquest objectiu i, a més de conseguir el Premi Reina Sofía, ha assolit fites com la constitució de la Comissió Tècnica d’Accessibilitat en 2008, els successius plans especials d’actuació en aquesta matèria (2001, 2004 i 2019); el Pla d’Infoaccessibilitat en 2006; o l’Estudi de l’Accessibilitat Cognitiva de les Instal·lacions Municipals en 2018. A més, els premis Vicente Gascón de l’Associació Qusiba, Quart sense Barreres, s’han consolidat com una cita ineludible a l’hora de reconèixer la labor de persones i col·lectius en l’eliminació definitiva de les barreres, també les socials.