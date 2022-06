En la instal·lació es realitzen aules de reforç, activitats esportives, culturals i lúdiques per a persones de 9 a 13 anys

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha finalitzat les obres d’adequació i millora del Centre d’Atenció Diürna per a joves, Centre Obert, situat al carrer Adolfo Domínguez del Riu. Aquestes infraestructures, costejades íntegrament per fons municipals, han comptat amb un pressupost de 27.631, 39 euros.

Entre les millores realitzades destaquen l’emplaçament dels finestrals principals, la instal·lació de nova lluminària amb llums LED, l’establiment d’una tarima flotant, així com la rebaixa del sostre per a evitar la reverberació i el ressò.

Centre Obert facilita un servei d’atenció diürna de caràcter preventiu per a la inserció social, laboral i educativa dels joves en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament, per pertànyer a entorns desfavorits.

Es tracta d’un recurs socioeducatiu atorgat per l’Ajuntament de Quart de Poblet en el qual intervenen dos educadors socials per a potenciar habilitats i valors en les persones menors d’edat, així com d’orientació i suport a les famílies. Aquests educadors, juntament amb l’equip educatiu del Centre Obert i en coordinació amb famílies i centres educatius, s’encarreguen també de treballar els objectius de plans tant individuals com grupals dels joves.

La instal·lació té capacitat per a dotze persones amb edats que oscil·len entre els 9 i 13 anys. que estiguen cursant entre 4° de primària i 1° de la E.S.O.

Aquest servei està en funcionament a les vesprades, de dilluns a dijous i s’ofereix suport educatiu a través d’aules de reforç i orientació escolar, excursions, activitats esportives, lúdiques i recreatives, així com eixides culturals i mediambientals són alguns dels serveis que s’ofereixen.