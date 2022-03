L’Ajuntament de Quart de Poblet homenatja les seues set comissions falleres amb el lliurament de “palets”

Set falles sempre unides per la il·lusió a les festes de San José

Els fallers i falleres de Quart de Poblen estan gaudint d’aquestes falles contra vent i marea. Les set comissions del municipi de l’Horta Sud comptaven els dies que quedaven perquè arribaren d’una falles com les de sempre, incloses les consultes als comunicats meteorològics.

Carrer Alacant va tindre una plantà una mica accidentada ja que el cos central de la falla va caure a terra per una forta ratxa de vent. En menys d’un dia l’artista faller i els membres de la comissió, ajudats per una grua municipal i personal de l’ajuntament, van plantar de nou el monument i el van afermar a elements fixos.

Amb els catorze monuments en peus els fallers i falleres omplin els casals, tiren petards i recorren els carrers del municipi amb les bandes de música alegrant els últims dies d’hivern.

L’ajuntament ha celebrat aquest matí el tradicional lliurament de palets amb la qual reconeix i agraeix l’esforç, el treball i la lluita constant de les set comissions falleres del municipi per mantindre viva la festa de les Falles. Bona part de la corporació municipal ha participat en aquest acte, en el qual l’alcaldessa, Carmen Martínez, imposa la insígnia de la institució a les falleres majors i als presidents de cada comissió.

Però encara queda molt de falles. El dijous 17 de març arriba un dels actes més emotius de la setmana fallera. Les comissions es traslladaran a València per a retre homenatge a la Verge dels Desemparats amb la tradicional Ofrena de les Flors. Enguany els toca el torn el primer dia a les 21.45 hores. Però quarteros i quarteras tenen la sort de poder realitzar dues ofrenes. El dissabte 19, a les dotze del matí, les set comissions realitzaran l’Ofrena en l’Ermita de Sant Onofre.

El foc acabarà amb el treball de tot un any amb la cremà infantil, que serà a les huit de la vesprada i l’adulta que, per segon any s’avança a les deu de la nit.Unes falles especialment esperades i emotives en les quals participa gran part de la ciutadania de Quart de Poblet.

A part d’aquests actes, cada comissió fallera ha preparat el seu propi programa: mascletà, castells, playbacks, xous d’animació, gimcanes, jocs populars juntament amb disc-mòbils i altres espectacles són algunes de les activitats més destacades.

També les cases de la joventut tenen unes activitats molt divertides per als qui vulguen gaudir d’aquests dies però no són fallers. Per exemple, Amagatall celebren el dimecres el Torneig Fallera Calavera i totes les vesprades a les 18h hi haurà una activitat diferent: des de jocs de taula, mangaKa, esports o art.

