L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable del Consell Agrari, ha anunciat que està procedint-se ja al tancament del perímetre del vedat per a la temporada de caça d’aus aquàtiques i, per tant, durant les pròximes setmanes es prohibirà l’accés. “Una vegada finalitzada la campanya de la sega de l’arròs i cremada la palla malgrat les pluges, hem iniciat ja el tancament de la primera part del vedat.

Des de la Junta de Tirades demanem a la ciutadania que, per la seua seguretat, respecte eixe tancament. Així mateix, les persones interessades en l’observació d’aus han de saber que, tant des del Club de Caçadors com des de la Junta de Tirades i el propi Ajuntament, se’ls facilitarà tota la informació que necessiten sobre aquells punts concrets on l’observació es puga realitzar de manera segura”, ha explicat el regidor d’Agricultura i president del Consell Agrari, José Luis Ribera.

El regidor ha demanat que es respecte el vedat perquè la seua activitat reporta uns beneficis econòmics que es tradueixen en inversions i en els sous per a tot el personal que treballa durant esta temporada de caça. Així mateix, ha anunciat que la setmana vinent es procedirà al tancament del segon perímetre del vedat, delimitat pels camins dels Bassals fins a l’empresa SIPCAM-Inagra i de la Creu fins al lloc conegut com a Villa Teresa, “tot eixe tram estarà tancat també a partir de que fosquege”.

Quant a les expectatives de cara a la temporada, José Luis Ribera ha afirmat que “el vedat està inundant-se a una velocitat prou ràpida i esperem que els resultats siguen el més òptims possibles per als caçadors, després de la important inversió que han realitzat en esta temporada tan atípica que ha vist retardat el seu inici fins al 10 de desembre”.