Està disponible per a particulars, comerços i pimes amb potències inferiors a 15 kW

La regidoria d‘Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València i la Fundació València Clima i Energia han posat en marxa un servei digital, a través de l’Oficina de l’Energia municipal, perquè qualsevol ciutadà puga estalviar en la seua factura elèctrica. Enviant un formulari i una còpia de la factura de manera telemàtica, l’Oficina de l’Energia municipal realitza un estudi detallat dels consums i envia un informe amb recomanacions per a reduir la despesa.

Per a Alejandro Ramon, regidor de Transició Energètica, “es pot estalviar diners en les factures de la llum sense necessitat de renunciar al nostre nivell de benestar. Començant per optimitzar la factura i els consums. Les factures moltes vegades són complicades d’entendre o a vegades no sabem quina potència ens convé contractar o quin tipus de tarifa ens convé. L’objectiu de l’Ajuntament és facilitar estes qüestions als veïns i veïnes amb un assessorament professional, personalitzat i gratuït des de l’oficina de l’Energia”.

L’eina és gratuïta i permet un assessorament personalitzat per a cada cas, depenent del tipus de tarifa contractada per l’usuari i els consums habituals que realitza en el seu domicili o negoci.

A través d’un formulari disponible en la pàgina web www.climaienergia.com i enviant una factura del subministrament, es genera de manera automatitzada un informe personalitzat, revisat pels tècnics de l’Oficina de l’Energia, amb recomanacions sobre les modificacions que pot fer en el seu contracte, de manera que la factura de la llum es reduïsca al mínim i pague només el necessari per a cobrir el consum elèctric que realitza. Per a això és necessari emplenar un simple qüestionari en la web amb les dades de la factura, el DNI del titular, el correu electrònic i l’autorització a l’ajuntament per a consultar els seus consums elèctrics.

El servici està disponible per a tota la ciutadania, tant per a particulars com per a comerços i pimes amb potències contractades inferiors als 15 kW.

“Es tracta d’estalviar diners – afirma Alejandro Ramon-, però també de prendre consciència i fer un consum responsable. Amb l’escalada de preus a causa de la crisi energètica, per a moltes llars es fa indispensable reduir la factura de la llum. Este tipus d’eines 2.0 oferixen la possibilitat de reduir la factura sense haver de renunciar a usar l’electricitat que necessitem. A més l’Oficina de l’Energia oferix consells amb una Guia d’estalvi domèstic per a reduir el consum i això també ajuda a lluitar contra el canvi climàtic. Tot consum no necessari és un consum que podem estalviar-nos, nosaltres i el medi ambient.”

L’informe, que es rep per correu electrònic minuts després de la data de sol·licitud, recull recomanacions per a optimitzar la factura com a quina potència contractar o les hores del dia en què resulta més barat consumir l’energia.

Davant qualsevol dubte o consulta sobre l’informe rebut, l’usuari pot posar-se en contacte amb l’Oficina de l’Energia de l’Ajuntament de València, al telèfon 961 06 15 82 o per correu electrònic a l’adreça oficinaenergia@climaienergia.com per a assistir a un taller o tindre una cita personalitzada per a resoldre els seus dubtes.

Assessorament i bo social

A més d’ajudar la ciutadania a consumir menys energia, estalviar en les seues factures i optimitzar el consum, l’Oficina de l’Energia assessora de manera gratuïta sobre instal·lacions per a particulars d’energia solar, la creació de comunitats energètiques i el foment de l’ús responsable de l’energia.

“Si malgrat la reducció del consum una llar continua tenint dificultats per a pagar les seues factures – afig Alejandro Ramon- l’Oficina també ajuda a les persones a tramitar el bo social i els informa de les opcions per a evitar els talls de subministraments”