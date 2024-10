L’Ajuntament desallotja 12 caravanes de la Devesa per estacionament il·legal

La coordinació entre les regidories de Devesa-Albufera i Policia Local ha contribuït a una ràpida solució

S’ha dut a terme durant la matinada del diumenge al dilluns després d’una comunicació de l’Associació de Veïns Devesa del Saler

La Unitat de Seguretat, Suport i Prevenció (USAP) de la Policia Local ha desallotjat dels aparcaments de la platja de La Devesa del Saler un total de 12 caravanes que es trobaven estacionades de manera il·legal.

En la matinada del diumenge al dilluns s’ha procedit a la retirada dels vehicles, en una acció conjunta entre la Regidoria de Devesa-Albufera i la Policia Local de València “en un esforç per preservar i protegir este valuós espai natural”, tal com han destacat els regidors responsables de cadascuna de les dos delegacions, José Gosálbez i Jesús Carbonell, respectivament.

Esta zona, de gran importància ecològica i paisatgística en les proximitats de L’Albufera de València, ha sigut objecte d’ocupacions il·legals que han generat impactes negatius en la flora, la fauna i la qualitat ambiental de la zona. Estes accions han amenaçat la biodiversitat local i han posat en risc la conservació d’este ecosistema únic. El mes de maig passat, ja va haver-hi accions contra els campamientos il·legals, que van ser immediatament informats i desallotjats.

L’Associació de Veïns Devesa del Saler va comunicar la presència dels assentaments il·legals en ple bosc de la Devesa. Immediatament, el regidor de Devesa Albufera, José Gosálbez, va alertar a la Policia Local, que es va desplaçar a la zona indicada pels veïnat.

Gràcies a la ràpida i eficaç coordinació entre totes dues delegacions municipals, s’ha garantit el compliment de la llei en la zona. Esta intervenció forma part d’un compromís ferm i constant per a protegir i conservar la Devesa, un espai natural de valor incalculable per a la ciutat i els habitants, han subratllat els edils.

El regidor de Devesa-Albufera José Gosálbez ha afirmat que “el nostre compromís amb la protecció del Parc Natural de l’Albufera i la Devesa del Saler és absolut. Este govern no es limita a observar, actua. Quan sorgix un problema, prenem les mesures necessàries per a solucionar-lo immediatament”. Gosálbez ha expressat l’agraïment a la Policia Local per la “ràpida i efectiva intervenció”, i ha destacat que “la seua col·laboració ha sigut clau per a garantir la seguretat i la preservació d’este entorn natural d’incalculable valor”.

Per la seua banda, el regidor de Policia Local, Jesús Carbonell, ha assenyalat que “esta important operació és fruit de la col·laboració amb veïns i altres àrees de l’Ajuntament per a preservar el Parc Natural. La vigilància de la Policia Local és constant i continuarem treballant en este i altres aspectes de seguretat d’esta zona de València”. La Policia continuarà la labor de vigilància per a evitar la presència de vehicles en zones no habilitades, així com l’assentament en àrees prohibides.