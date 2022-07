L’Ajuntament ha fet “un gran esforç” invertint, en total, més de 14 milions d’euros de fons públics, el que permet arribar a les 700 vivendes particulars rehabilitades

La Junta de Govern Local aprovarà este divendres la segona convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i reedificació d’edificis i habitatges situats en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU II) Cabanyal-Canyamelar.

El termini per a sol·licitar estes ajudes, que serà de tres mesos, s’obrirà en els pròxims dies, segons ha anunciat la regidora d’Habitatge, Isabel Lozano, que ha destacat l’esforç realitzat per l’administració municipal des de 2015 per a regenerar el barri “i que les famílies puguen rehabilitar els seus habitatges després de tants anys de no poder fer-ho.L’Ajuntament ha fet un gran esforç i s’hauran invertit més de 14 milions d’euros aportats per les diferents administracions, cosa que permetrà arribar a les 700 vivendes particulars rehabilitades al barri amb fons públics”.

Les ajudes es podran destinar tant a la millora de l’eficiència energètica, accessibilitat i seguretat dels habitatges, com a la demolició i construcció de nous edificis, que en qualsevol cas hauran de complir amb totes les exigències urbanístiques i tècniques vigents. A més, estos edificis de nova construcció hauran de tindre una qualificació energètica mínima B. Un altre xicotet percentatge de les ajudes es destinarà a cobrir els costos d’allotjament temporal de les famílies que duguen a terme una rehabilitació i no disposen d’una altra solució així com a la redacció de projectes, direcció d’obres i estudis arqueològics requerits per l’administració.

A més, amb càrrec a l’aportació de l’Ajuntament, es rehabilitaran 25 habitatges municipals que es destinaran a lloguers assequibles. Isabel Lozano ha assenyalat que el govern municipal segueix “amb l’esforç de posar en valor un barri que té un valor patrimonial i també un valor cultural històric molt important per a la ciutat i volem contribuir al fet que torne a lluir com li correspon”.

Quant a la quantia de les ajudes, varien en funció de la intervenció i dels ingressos de la unitat de convivència. En la rehabilitació d’edificis es poden obtindre fins a 18.000 euros per habitatge quan s’aconseguisquen reduccions de la demanda energètica anual global d’un 20% respecte a la situació prèvia a la intervenció que se subvencionarà.

En altres supòsits, amb ingressos de la unitat de convivència inferiors a tres vegades l‘IPREM o amb residents majors de 65 anys o que presenten diversitat funcional, les subvencions poden arribar al 95% de la inversió.

Per a la reedificació d’edificis prèviament demolits, les ajudes oscil·len entre els 30.000 euros amb càrrec a l’aportació del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i fins a 15.000 amb càrrec als fons de la Generalitat. En casos d’infrahabitatges o xabolisme, les ajudes seran de 45.000 euros. Per a reallotjaments en el temps que duren les obres, les ajudes arribaran als 4.000 euros anuals per unitat de convivència fins a un màxim de tres anys.

Per a la concessió de les subvencions es durà a terme una baremació en la qual es tindran en compte aspectes com a criteris de protecció patrimonial, situació de l’immoble respecte a l’Àrea d’Intervenció Prioritària i antiguitat de l’edifici.

La regidora d’Habitatge, Isabel Lozano, ha recordat que esta convocatòria de subvencions s’uneix a l’anterior ARRU dut a terme pel consistori i que suposarà, entre les dos fases, una inversió de més de 14 milions d’euros i la rehabilitació de 700 habitatges particulars.