La Junta de Govern Local aprova demà una subvenció de 20.000 euros per al desenvolupament del programa “Nous Itineraris” dirigit a persones recluses i ex recluses amb malaltia mental greu

La Junta de Govern Local aprovarà demà concedir una subvenció nominativa per import de 20.000 euros a l’Associació Àmbit per al desenvolupament del “Projecte Llibertats”, una iniciativa que està dirigida a persones en risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones recluses i exrecluses; la creació de mesures adequades per a eliminar les desigualtats socials tendents a la inadaptació de persones sotmeses a processos judicials i penals, amb especial atenció a la malaltia mental, la VIH-sida i drogodependències.

El projecte té un pressupost total de 210.000 euros, i l’Ajuntament participa, a través de la Regidoria de Servicis Socials, amb una subvenció de 20.000 euros. L’Associació Àmbit és una entitat sense ànim de lucre que treballa amb persones en risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones recluses i exrecluses, immigrants, persones sense papers i persones refugiades, així com persones amb trastorn mental greu.

Tal com ha explicat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, “és un conveni molt important per a facilitar la reinserció social de les persones que han passat o que estan encara a la presó, afavorint, per exemple, que puguen demanar permisos de cap de setmana, perquè disposaran d’un habitatge on puguen allotjar-se”. “Es tracta, per tant, d’un suport fonamental per part de l’administració i de les entitats perquè estes persones tinguen una oportunitat de refer les seues vides amb totes les condicions i tota la dignitat”.

El programa subvencionat establix mesures adequades per a eliminar les desigualtats socials causades per la inadaptació de persones sotmeses a processos judicials i/o penals, amb especial atenció a la malaltia mental, el VIH-SIDA i les drogodependències. Així mateix, la iniciativa planteja el foment d’alternatives al compliment de penes privatives de llibertat, oferint vies adequades d’accés als recursos socials.

A través d’esta subvenció es preveu treballar en el que l’entitat Àmbit denomina “Nous Itineraris”, un programa que es realitza amb les persones amb malaltia mental greu en els domicilis dels quals disposa l’entitat. La finalitat d’esta acció és la intervenció directa en la comunitat en la qual es troben les persones beneficiares, com a pas previ a la seua incorporació definitiva a la societat.

Durant l’exercici 2020/21, l’entitat va consolidar la coordinació de la seua labor en totes les presons de la Comunitat Valenciana per tal de propiciar la incorporació en comunitat de les persones recluses que complixen condemna a la presó amb trastorn mental greu, la qual cosa constituix una vulneració dels drets humans.

La intervenció amb les persones beneficiàries es projecta en tres fases: la primera, o Fase A, és la intervenció en el si de la pròpia institució penitenciària. La Fase B és d’intervenció al mig obert a través d’un habitatge tutelat; i, finalment, la Fase C d’acompanyament en la comunitat, mitjançant una xarxa d’habitatges pròxims a l’habitatge tutelat que inclou el programa comunitari i vivencial “Conviure”.

El pla d’intervenció “Conviure” és una fórmula d’acompanyament a les persones en les diferents etapes, des de l’ingrés en una institució total com la presó (amb tota el deteriorament en diferents nivells que això implica), fins al retorn a la comunitat. Cal tindre en compte, subratllen des de Àmbit, que la cronicitat de l’esquizofrènia i dels Trastorns Mentals Greus (TMG) implica “l’atenció continuada i comunitària”.

Durant el període 2020-2021, l’entitat ha atés 62 persones amb malaltia mental crònica una vegada abandonen la presó, i a altres 150 dins de la presó de Picassent. A més, un total de 110 persones han realitzat cursos de formació, i altres 425 han accedit a formació en línia sobre ‘Patologia dual i dona’.

Des de la Regidoria de Servicis Socials s’ha valorat positivament el treball conjunt amb l’entitat Àmbit mitjançant convenis que “han complit àmpliament amb els objectius que es van plantejar, ja que no existixen altres fórmules d’atendre esta població tant a la presó com una vegada l’abandonen i intenten reintegrar-se a la societat amb tots els problemes que això comporta, des de l’obtenció d’un habitatge digne fins a la cerca d’ocupació”, segons s’assenyala en els informes de la subvenció.