Es tracta d’una iniciativa nova, posada en marxa per la Regidoria d’Educació, per a recompensar l’esforç i aptituds de l’alumnat reconegut en diferents olimpíades i concursos a nivell autonòmic i nacional

Els 23 alumnes, acompanyats dels seus familiars i professors, van rebre diversos obsequis

El saló de plens del consistori va acollir ahir a la vesprada l’acte de reconeixement per part de l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació, a l’alumnat que ha destacat brillantment en diverses matèries durant el curs escolar recentment finalitzat.

Els 23 alumnes, acompanyats dels seus familiars i professors, van rebre diversos obsequis, a més d’un Diploma d’Honor Escolar «una iniciativa nova amb la qual hem volgut recompensar tot l’esforç i les extraordinàries aptituds d’este grup de joves els quals han aconseguit, al llarg del curs, i de manera paral·lela a la seua formació acadèmica, importants reconeixements en esdeveniments organitzats per diferents universitats i entitats, competint amb els millors de tota la Comunitat i, fins i tot, de tota Espanya», ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va tindre paraules de felicitació per als protagonistes de l’acte i els va desitjar molts èxits en el seu futur acadèmic i professional, «tots els sacrificis que heu realitzat al llarg del curs, privant-vos d’eixir o de realitzar altres activitats, s’han vist àmpliament recompensats, i és tot mèrit vostre, de les vostres famílies i professorat. Heu de sentir-vos molt orgullosos».

El propi alcalde, al costat del regidor d’Educació i els també regidors Manoli Egea, Carmen Pérez, Joan López, Carolina Torres i Pío Lledó. Van ser els encarregats d’entregar els diplomes i obsequis a l’alumnat reconegut en l’acte

Alberto Carpano Atienza, medalla de bronze nacional en l’Olimpíada de Física organitzada per la Reial Societat Espanyola de Física. Irene García Latorre, primer premi en la categoria de Dibuix Artístic en la V Olimpíada de Dibuix Tècnic i Artístic. Organitzada per la Universitat Politècnica de València; -Yoursra Saidi, premi a la millor presentació de la fase nacional del Concurs Incubadora de Sondejos i Experiments de la Societat Espanyola d’Estadística i Investigació Operativa i una de les alumnes classificades per a la fase provincial de les Olimpíades Matemàtiques;

Luis Vendrell Mariner, classificat per a la fase provincial de les Olimpíades Matemàtiques; -Ana Serrano Campanario, primera classificada de la Comunitat Valenciana en les Proves Cangur de Matemàtiques de 1r d’ESO. Mar Soler Moreno, 8a finalista en les Olimpíades de Biologia de la Universitat de València i, a més, una de les 100 millors notes de les proves EBAU a la Comunitat Valenciana

Gabriel García Aparicio, João Pedro Yin, Yousra Saidi Kab i Noah Rosell Mompó, primer premi en la categoria de Física-Química-Matemàtiques, de 4t d’ESO, en el Concurs Vilaciencia; -Fiorella Lemos Pace i Josep Muñoz Torregrosa, segon premi en la categoria de Tecnologia, de 4t d’ESO, en el Concurs Vilaciencia; -Àlex Carbonell Egea, Alberto Carpano Atienza, Marina Sendra Ferrando, Mario Martorell Cebolla, Astrid Bonilla Comín, Ainhoa Castillo Cebolla, Àngel Chofre Ortega, Pau Císcar Ibáñez, Paula Ortells Ortells, Carles Pineda Caballer i Francesc Piqueres Matoses, primera menció d’honor del jurat, en la categoria de Demostracions i Experiments de Física de Batxillerat, en la Fira-Concurs Experimenta; –Alaa Saidi, guanyadora del Premi Sambori de literatura en valencià; i -Gysele Serrano, una de les guanyadores de la fase final del Certamen De Viva Veu.