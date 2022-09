El consistori ha aconseguit a més la suspensió de 192 desnonaments

En els sis primersmesos del 2022, l’Ajuntament de València ha tramitat 1.237 ajudes per a donar solució al problema de l’habitatge, per un valor total d’1.178.836 euros

Així es desprén de les dades oferides per la Delegació d’Habitatge. Així mateix, l’Oficina municipal pel Dret a l’Habitatge ha aconseguit 26 acords de mediació que han permés conservar el seu habitatge a altres tantes famílies. La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha recordat el compromís municipal perquè “les famílies no perden el seu habitatge i per donar tot el recolzament necessari a aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat”.

L’Oficina pel Dret a l’Habitatge va començar la seua activitat a l’octubre de l’any passat. Des d’aleshores ha aconseguit que se suspenguen 192 desnonaments. D’ells, un centenar provenien d’arrendaments urbans i la resta es trobaven majoritàriament en situació de precari, 24 d’ells una vegada executada la hipoteca. Isabel Lozano ha assenyalat que esta oficina “fa un treball molt important per a moltes persones que es troben en una situació complicada, de fet s’han aconseguit 26 acords de mediació perquè 26 famílies puguen conservar el seu habitatge, i s’han produït 192 suspensions de desnonaments i 51 reubicacions.”

La regidora de Serveis Socials ha recordat que “portem molt de temps aplicant diferents mesures per a ajudar a les famílies perquè puguen conservar el seu habitatge, per exemple amb les ajudes econòmiques que destinem des de Servicis Socials per a pagar deutes de lloguer quan hi ha dificultat econòmica; a més dins d’estes ajudes hi ha una línia de finançament mitjançant la qual es subvencionen fins a quatre mesos de lloguer perquè les famílies puguen accedir a un nou habitatge. Ajudem també a pagar deutes de comunitat i a vegades, un hostal o una habitació per un temps determinat”. En este sentit, Isabel Lozano ha assenyalat que en els sis primers mesos d’enguany s’han concedit, en total, més de mil dues-centes ajudes per valor de 1,2 milions d’euros.

La regidora de Servicis Socials ha destacat que “el govern municipal està absolutament compromés amb el dret a l’habitatge i està posant totes les eines que té al seu abast per previndre desnonaments i evitar que les famílies perden el seu habitatge”.

Isabel Lozano ha recordat que l’Oficina pel Dret a l’Habitatge, que està situada al carrer Bèlgica, 18, oferix atenció a la ciutadania mitjançant personal qualificat en l’àmbit jurídic i social, amb formació en mediació i que l’atenció i l’assessorament és totalment