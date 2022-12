Alejandro Ramon ha signat hui un conveni per a considerar propostes que, per exemple, faciliten la integració urbanística sostenible d’este poble i l’oest de la ciutat

El regidor d’Emergéncia Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament, Alejandro Ramon, i el rector de la Universitat Politècnica de València, Pepe Capilla, han signat hui un conveni entre les dos institucions que facilitarà que l’alumnat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura puga aportar treballs de recerca, com banc d’idees, per incorporar el nucli històric de Benimàmet en la infraestructura verda metropolitana o per a facilitar la integració urbanística d’este poble i l’oest de la ciutat.



Estos treballs també aniran orientats a aconseguir una millor connexió amb els municipis veïns de Paterna i Burjassot, o la recuperació de la relació per als vianants entre Benimàmet i Beniferri, interrompuda en l’actualitat per la CV-30, “i tot això aplicant les recomanacions del pla d’acció per al clima i l’energia sostenible de la ciutat de València, en la línia amb el compromís de neutralitat climàtica València 2030”.

El regidor Alejandro Ramon ha declarat que “l’Ajuntament vol comptar amb el potencial transformador de les institucions universitàries i aprofitar sinergies amb el món acadèmic”. “Les escoles d’arquitectura són un formiguer de projectes transformadors per a les ciutats del futur i a València tenim una de les millors d’Espanya. El que es fa, la qual cosa s’estudia, la qual cosa es proposa des dels seus tallers i les seues aules ens interessa molt”, ha assegurat.

Per al rector Pepe Capilla, “el Campus de Vera de la UPV és un laboratori i un banc de proves que genera un coneixement sobre la descarbonització que pot ser aplicat també per a transformar els barris”. “En este cas, es tracta de proposar estratègies per a Benimàmet”, ha afegit, en detallar que durant un curs, els i les estudiants treballaran, entre altres, en la millor incorporació d’este nucli històric en l’estratègia d’infraestructura verda metropolitana. “Estem convençuts que els resultats seran, com sempre, innovadors, creatius i enginyosos”, ha afirmat.

“I és que Benimàmet ha sigut durant anys un poble oblidat i maltractat i ara és un exemple de reurbanització. Volem renaturalitzar esta davantera oest de la ciutat, fer-la més verda, més habitable, dotar-la dels servicis que necessita i fer-ho amb una mirada bioclimàtica, sostenible”, ha recordat l’edil, després de destacar que “este poble pot convertir-se en un laboratori d’idees per a l’urbanisme d’altres barris de la ciutat i per a això necessitem el geni, la idees i el talent que ara mateix s’està formant en la UPV”.

Segons este conveni, l’Ajuntament es compromet a facilitar tota la informació necessària a l’alumnat perquè faça treballs d’índole acadèmica d’anàlisi territorial i urbà, diagnòstic i propostes d’actuacions urbanístiques que posteriorment s’estudiaran i podran executar.