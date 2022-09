El vicealcalde Sergi Campillo destaca que es millorarà el sistema de reg per fer-lo més eficient i l’estructura de les jardineres serà més resistent per a evitar episodis de vandalisme

L’Ajuntament de València ha iniciat els treballs de manteniment per tal de renovar totalment la jardineria del Pont de les Flors. Personal tècnic de l’Organisme Autònom Municipal de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana executarà esta reforma sostenible de la infraestructura durant les pròximes setmanes.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha argumentat que esta renovació total de la jardineria del Pont de les Flors “es realitza després de quatre anys de mantindre les plantes, les quals han arribat al final del seu cicle de vida, tot presentant un aspecte no adequat. Tot i això, durant este període s’hi han anat substituint exemplars, a causa dels robatoris i altres incidències”.

A més a més de la renovació de totes les flors, el vicealcalde ha apuntat que “es canviarà el sistema de reg per reparar-lo i fer-lo més eficient, mentre que també es millorarà el sistema de subjecció de les jardineres al pont, a fi que siga més difícil arrancar-les de l’estructura i, per tant, reduir els episodis de vandalisme””.

El manteniment del Pont de les Flors es fonamenta en tres línies d’acció prioritàries. En primer lloc, el canvi total dels exemplars, col·locades en la seua major part el 2018, en conseqüència, s’ha assolit el període més extens de conservació de planta. En segon, es restaurarà i millorarà l’estructura metàl·lica que sustenta les cinc fileres de jardineres de totes dues bandes de la infraestructura. D’esta manera, es pretén evitar la caiguda accidental de testos i reduir els robatoris de plantes, així com també optimitzar el seu manteniment a llarg termini.

I, per últim, es canviarà i optimitzarà el sistema de reg, amb la qual cosa es disminuirà encara més el consum d’aigua, alhora que l’ús de productes fitosanitaris. En conseqüència, es reduirà la pol·lució química a fi de continuar promovent la jardineria sostenible. De fet, al Pont de les Flors es potencia la línia de productes ecològics per combatre les plagues, a més a més de la lluita biològica, és a dir, l’ús d’insectes depredadors.

L’estalvi econòmic de la jardineria sostenible

Estos treballs de renovació i millora sostenible del Pont de les Flors constitueixen la finalització del primer cicle de gestió sostenible de la jardineria d’esta infraestructura iniciada en l’any 2018. Durant estos quasi quatre anys -el període més llarg amb planta estable- s’ha realitzat un manteniment de les plantacions de forma plurianual per tal d’aprofitar els exemplars durant el temps més llarg possible per tal de minimitzar els costos de manteniment. D’esta manera, s’ha aconseguit un estalvi mínim anual aproximat de més de 133.000 euros. L’anterior model implicava una renovació de la totalitat de les plantes del Pont de les Flors diverses vegades l’any, quasi cada canvi d’estació.

L’equip tècnic de l’Organisme Autònom de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana ha explicat que les altes temperatures continuades d’este estiu i un fort atac de fongs ha agreujat l’estat d’un gran nombre de plantes, ja envellides i amb un substrat esgotat després de quasi quatre anys. Atesa la complexitat de l’estructura de les jardineres, el sistema de reg també ha patit avaries importants i de difícil solució, les quals seran reparades aquest mes. “Per això, ha arribat el moment d’escometre una renovació total del Pont de les Flors, amb criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica, per tal que puga lluir en el seu màxim esplendor”, ha conclòs Campillo.

València, finalista al títol de Capital Verda Europea 2024

La renovació sostenible del Pont de les Flors està alineada a l’estratègia de renaturalització i millora de la infraestructura verda de la ciutat de València, finalista al títol de Capital Verda Europea 2024. Este premi, dotat amb 600.000 euros, està promogut per la Comissió Europea des de 2010 per tal de reconèixer els projectes i el compromís per l’ecologia urbana, en coherència amb el Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de Biodiversitat 2030 de la Unió Europea o els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Esta competició de València per a esdevindre Capital Verda Europea 2024 se suma a altres fites europees i mundials de la ciutat com ara la consecució de la Capitalitat Mundial del Disseny 2022, la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent 2022, la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2017 o ser una de les cent ciutats triades per la Unió Europea per ser climàticament neutra el 2030.