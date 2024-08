L’Ajuntament destina 24.000 euros a la renovació i ampliació dels fons bibliogràfics per a les biblioteques municipals

L’Ajuntament de València ha anunciat una inversió de 24.000 euros per a renovar i ampliar els fons de les 32 Biblioteques Municipals i la Biblioteca Històrica Municipal. El pressupost es divideix en dos lots: 14.000 euros per actualitzar els fons destinats al públic adult, que inclou literatura de creació (novel·la, poesia, teatre) i llibres de no-ficció en temes com igualtat i diversitat; i 10.000 euros per a la compra de llibres infantils i juvenils, abastant tots els gèneres literaris i branques del saber.

El procés de licitació està obert fins al 9 de setembre i es valorarà la millor relació qualitat-preu, amb criteris que inclouen la reducció del preu fix de cada llibre i el termini de lliurament de les comandes. L’empresa adjudicatària disposarà de 45 dies per completar el subministrament, amb la possibilitat de realitzar un màxim de cinc comandes per lot. Aquesta iniciativa busca afavorir l’accés a la cultura i garantir una oferta bibliogràfica actualitzada i diversificada per a tota la ciutadania.