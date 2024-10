L’Ajuntament licita per 3,6 milions d’euros l’execució del jardí Trini Simó

El jardí, ubicat sobre el solar de Jesuïtes, recrearà el paisatge de l’Horta amb camps, séquies i camins

El jardí té una superfície de 8.425,79 metres quadrats

El disseny del nou jardí és fruit d’un concurs d’idees que va guanyar un equip multidisciplinar liderat per l’arquitecte Carmel Gradolí

La Junta de Govern Local ha licitat per 3.682.222 euros el projecte per a l’execució del Jardí Trini Simó, ubicat sobre l’antic solar dels Jesuïtes. És una superfície de 8.425,79 metres quadrats, dels quals 3.998,25 corresponen a espai verd i 4.427,54 metres quadrats a espai públic.

El jardí està ubicat en la cantonada de la Gran Via de Ferran el Catòlic i el passeig de la Petxina, confrontant amb dos béns patrimonials de la ciutat, el col·legi dels Jesuïtes i el Jardí Botànic. El jardí Trini Simó també comparteix proximitat amb el Jardí del Túria i el Jardí de les Hespèrides, tots dos de propietat municipal.

El govern municipal convoca procediment obert per a l’adjudicació del contracte de les obres, que tindran una durada de 12 mesos des de l’adjudicació i aprova els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives que regiran la licitació. Les obres del Jardí Trini Simó tenen finançament europeu per mitjà del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation.

El disseny del nou jardí és fruit d’un concurs d’idees que va guanyar la proposta titulada “Bardissa”, obra d’un equip multidisciplinari integrat per especialistes en arquitectura, botànica, arqueologia, arboricultura i enginyeria industrial, liderat per l’arquitecte Carmel Gradolí.

Segons la proposta, el nou jardí serà un espai singular inspirat en el paisatge agrícola valencià, concretament en l’horta que envolta la ciutat de València, en memòria de l’ús que va tindre originàriament. L’espai es configura com una zona hortofructícola inspirada en la producció alimentària tradicional, que incorpora horts, camins i séquies.

El conjunt fomentarà la biodiversitat, complementarà els horts didàctics del Jardí Botànic i disposarà d’espais per al descans i la reunió i, en unió amb els espais pròxims, es constituirà com un dels triangles verds més importants de la ciutat.