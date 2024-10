L’Ajuntament multiplica per deu en un any els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat de València

Es preveu que entren en funcionament abans que finalitze 2024

Del total, 3 punts són de càrrega ràpida i 94 de semiràpida; 10 es van col·locar en l’etapa anterior, però mai van funcionar i 8 s’han instal·lat a través de Red.es

La regidora de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, ha indicat que esta actuació “millora l’escassa dotació actual i afavorix la transició a una mobilitat sostenible i de baixes emissions”

La majoria de punts s’han situat al voltant dels mercats municipals i zones comercials

La regidora de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, ha informat que l’Ajuntament de València ha multiplicat per deu els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat, ja que ara mateixa es compta amb 115 nous punts enfront dels 11 que hi havia abans”. A més, la instal·lació d’estos nous punts va finalitzar el passat 30 de juny, i “s’espera que estiguen totalment operatius i en funcionament abans que finalitze 2024”.

En este sentit, Climent ha explicat que “actualment, s’està desenrotllant el procés d’activació del subministrament d’energia elèctrica per a cadascun d’ells per part de la companyia subministradora (Iberdrola). Este procés estarà culminat al llarg del present mes d’octubre, per a la recepció dels carregadors per l’Ajuntament”.

Paral·lelament, la licitació del servici de gestió de tots estos nous punts de recàrrega, la finalitat de la qual és que els usuaris puguen recarregar els seus vehicles a través d’una aplicació informàtica, es troba en la seua última fase de tramitació.

A través d’esta App, es podrà accedir a la ubicació dels carregadors i activar el seleccionat, realitzar la recàrrega del vehicle i efectuar el pagament, tot això des del telèfon mòbil. “La gestió i el manteniment de tots els punts de recàrrega, juntament amb la de l’aplicació informàtica i el servici d’atenció d’incidències les 24 hores del dia, durant tots els dies de l’any, és el que està sent objecte de contractació per l’Ajuntament”, ha indicat l’edil.

Així mateix, Julia Climent ha destacat que esta actuació “millora l’escassa dotació actual, al mateix temps que posa de manifest el compromís del Govern municipal d’afavorir la transició a una mobilitat sostenible i de baixes emissions de CO₂, a través de polítiques actives dirigides a fomentar un canvi en els hàbits de la mobilitat personal, alhora que donem resposta a les necessitats d’un nombre cada vegada major d’usuaris de vehicles elèctrics”.

En el projecte, que es desenrotlla en el marc de la Capitalitat Verda Europea i compta amb finançament Next Generation, participen les regidories de Servicis Centrals Tècnics (instal·lació i gestió dels nous punts de recàrrega municipals), Mobilitat (localització de les ubicacions i reserva de les places d’aparcament per a la recàrrega) i Innovació (desenrotllament de l’aplicació informàtica per a la gestió de la recàrrega).

Ubicació dels nous punts de recàrrega

Les 97 noves columnes de recàrrega estan instal·lades als voltants dels mercats i zones comercials de la ciutat. En concret, en la zona nord de València se situen en els mercats municipals d’Algirós (plaça de Sant Felip Neri, 7); del Cabanyal (carrer de Just Vilar, 4); de Benicalap (carrer del Doctor Nicasi Benlloch, 41); de Benimàmet (carrer de Felipe Valls, 6); del Grau (carrer de Josep Aguirre, 27); de Torrefiel (carrer d’Alemany, 14); del Rastre (carrer de Ramon Llul, 41); i l’extraordinari de Benimaclet (carrer de Mistral, 21). També als voltants d’àrees comercials com el centre comercial Aqua (carrer de Luis García-Berlanga Martí, 19); Arena (carrer de Santa Genoveva Torres, 21); Campanar (carrer de Castielfabib, 4); i Nou Centre (carrer del Professor Beltrán Báguena enfront d’Hotel Turia).

En la zona sud estan situats en els mercats de Rojas Clemente (plaça de Rojas Clemente, 8); Mossén Sorell (carrer Sant Donís, 1); Colón (carrer Ciril Amorós, 62); Castella (carrer Llombai, 9); Jerusalem (carrer Julio Antonio, 7); Jesús-Patraix (plaça de Jesús, 9); Natzaret (carrer Major Natzaret, 89); Russafa (carrer de Francesc Sempere, 12); i les zones comercials de Roger de Lloria (carrer de Roger de Lloria, 10); el centre comercial El Saler (carrer de Ricardo Muñoz Suay, s/n); el mercat extraordinari de Castellar (carrer de José Siurana, 13); i el mercat extraordinari de Montolivet (carrer de Pere Aleixandre, 40).