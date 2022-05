El projecte haurà de fer-se des d’una perspectiva de gènere

L’Ajuntament ha obert el termini per a presentar projectes per al concurs per a la construcció del nou Espai Dones i Igualtat de València des d’una perspectiva de gènere, que es construirà en un solar del barri del Carme i prestarà el servici municipal d’atenció integral a la dona. Concretament, la parcel·la escollida es troba al carrer Baixada de Sant Miquel, al costat de la comissària de la policia local del centre històric, tal com ha anunciat la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud.

“El nou Espai Dones serà una dependència municipal que naix amb l’objectiu d’apropar la igualtat a la ciutadania, amb un servici d’assessorament i informació a les dones sobre els seus drets i amb oferta d’activitats formatives i de suport a les dones, per la qual cosa s’ha considerat pertinent que el disseny i la distribució es realitze tenint en compte la perspectiva de gènere”, ha detllat Lucía Beamud.

Qui guanye el concurs haurà de realitzar la redacció del projecte abans que comence l’obra i, posteriorment durant la seua execució, haurà de dur a terme la prestació dels servicis de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut. Per això, s’han de reunir els requisits establits legalment per ser equip tècnic competent i, per tant, s’ha de posseir la titulació acadèmica i professional habilitant.

El concurs contempla tres premis, valorats amb 10.000 €, 5.000 € i 3.000 € per primer, segon i tercer lloc. L’equip que quede en el primer lloc serà amb qui finalment es contracten els servicis de redacció del projecte, la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, per import de 206.552,76 €. L’import del premi tindrà la consideració de pagament a compte dels honoraris professionals del contracte de servicis, concretament dels honoraris de redacció.

El solar on s’alçarà el futur Espai Dones i Igualtat es troba a l’àrea de vigilància arqueològica ‘Ciutat Vella’, per això ja s’ha dut a terme un projecte arqueològic i unes obres d’excavació que han trobat patrimoni històric “de gran importància i de gran abast i valor per a la ciutat de València i que estem estudiant com fer valdre i conservar i, fins i tot, poder integrar a l’edifici”, ha aclarat Lucía Beamud.

En les excavacions, l’Ajuntament de València ha trobat un celler del segle XIV, els murs perimetrals del qual conserven una alçada d’1,90 metres, on també s’ha trobat un llebrer, (un got rodó de poca alçada més ample de la boca que de la base, emprat per a rentar plats i per a altres usos).

“Hem recuperat diversos espais relacionats amb una vivenda de l’antiga moreria de València, que són immediatament posteriors a la conquesta de Jaume I”, ha explicat Lucía Beamud. Destaca, també, el descobriment d’una andana d’un pati islàmic al voltant del qual es distribuïen les estances i les habitacions d’una casa de l’època. En un dels extrems del pati de la vivenda s’ha recuperat una font mudèjar.

La font és de planta quadrada de 1 m x 1 m x 40 m, presenta un got central en forma d’estrella de vuit puntes i tota ella es troba enrajolada amb fragments de llosetes retallades i combinades formant decoracions geomètriques i amb una policromia on destaquen els esmalts blau turquesa, blanc i roig.

