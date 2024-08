La Corporació Municipal lliura pintes daurades a les Falleres Majors 2025

L’alcalde desitja un any ple de moments inoblidables

La Corporació Municipal, en nom de tots els suecans i suecanes, va fer ahir lliurament a les Falleres Majors de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes 2025, Adriana Naval Tornero i Laura Gomar Llinares, d’unes pintes daurades que porten gravat l’escut de la ciutat perquè puguen lluir-les en la gran quantitat d’actes als quals hauran d’assistir durant el seu regnat.

Des de l’any 2020, amb la inevitable interrupció per la pandèmia, l’Ajuntament obsequia amb estes pintes a les màximes representants de les Falles del municipi, “les millors ambaixadores de la nostra festa més autòctona”, va afirmar l’alcalde, Dimas Vázquez, en les paraules que va dedicar a les protagonistes de l’acte. Així mateix, les va desitjar un any ple de moments inoblidables i les va agrair, tant a elles com a les seues famílies, la seua dedicació al càrrec representant a Sueca allà on hagen d’acudir.

Per la seua part, la regidora de Protocol, Gema Navarro, les va desitjar que gaudisquen d’este regal que els fa la ciutat, i que el lluïsquen amb orgull en tots els actes als quals assistisquen.

Al costat de l’alcalde i la regidora de Protocol, va assistir a l’acte el regidor de Falles, Pio Lledó; el regidor de Patrimoni, Joan López i els regidors Pilar Moncho i Alfredo Planells, una representació de la Junta Local Fallera, així com familiars d’Adriana i Laura