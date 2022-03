L’alcalde es reuneix amb la presidenta de la Federació d’Entitats Culturals Andaluses de la Comunitat Valenciana, Puri Torres

L’Ajuntament ofereix la Marina per a la celebració de la Fira d’Andalusia de València

L’Ajuntament de València ha oferit la Marina de València com a lloc per a la celebració de la pròxima fira andalusa de València. L’alcalde, Joan Ribó, i la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, s’han reunit este migdia amb la presidenta de l’entitat, Puri Torres, i la vicepresidenta, Nieves Ramírez, per buscar una nova ubicació per al certamen.

L’Ajuntament ha acordat una nova ubicació per a la fira, que en 2019 es va celebrar en l’esplanada multiusos situada a l’antic llit del riu Túria, entre el pont de l’Exposició i el pont de Flors. La ubicació en l’esplanada del riu, on s’ha celebrat la fira fins al 2019, ha quedat descartada després que l’Ajuntament i el veïnat del tram IX del riu del Túria arribaren a un acord de mediació intrajudicial per ajustar els criteris i limitar la concessió de permisos per a les diferents activitats que cada any tenen lloc en este tram del riu.

Així, l’alcalde ha destacat que la Marina és un lloc que permet conjuminar la celebració de la Fira amb l’acord intrajudicial al qual es va arribar amb els veïns del barri de Mestalla. Ribó subratlla que “hem arribat a un acord amb la direcció de la Federació d’Entitats Andaluses de la Comunitat Valenciana pel qual la fira d’abril d’enguany es celebrarà en la Marina de València”. Joan Ribó ha volgut palesar l’arrelament que esta fira té ja a la ciutat de València, on la població provinent d’Andalusia és elevada, la importància de la germanor entre els pobles i, per això, considera que la Marina és una bona solució. L’alcalde ha afirmat que “estem convençuts que esta nova ubicació permetrà que la fira andalusa puga desenvolupar-se amb major llibertat i segons les pautes tradicionals de la mateixa”.

Per la seua banda, la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, ha afirmat que “la societat andalusa és una part molt important de la nostra ciutat perquè en formen part d’ella”. Per este motiu, segons Beamud, “havíem d’oferir un nou espai per a la fira d’Andalusia motivat per l’acord judicial al qual va arribar l’Ajuntament amb els veïns i sempre des del diàleg i la concòrdia”. La regidora creu que la Marina “ja allotja molts més esdeveniments, és un lloc on acostumem a fer actes i serà positiu per a la ciutadania i per a la Fira d’Andalusia, perquè ens permetrà fer-la amb tot el seu potencial”.

La presidenta de la Federació d’Entitats Culturals Andaluses, Puri Torres, creu que la fira “és un referent en la ciutat perquè venen persones de tota la Comunitat Valenciana” i ha mostrat la seua satisfacció perquè “quan hi ha diàleg i ganes de fer les coses, s’arriba a molts acords i, per tant, la fira torna a València. Canviem de recinte i serà per a millor”. Torres ha apuntat que “per totes les parts hi ha hagut total disponibilitat per arribar a un acord que s’ha tancat. Ara toca que tot millore a nivell sanitari i a gaudir de les falles i després, de la fira”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià