L’Ajuntament de València, a través de la Comissió d’Igualtat, ha celebrat este matí la primera jornada de formació sobre igualtat adreçada exclusivament a dones de la Policia Local. La jornada té com a objectius principals combatre les discriminacions que per raó de sexe puguen existir en l’àmbit d’eixe cos policial, així com vetllar per espais i ambients de treball igualitaris, lliures de violència i d’assetjament sexual i per raó de sexe i possibilitar la igualtat d’oportunitats en l’accés, formació i promoció professional així com en les condicions de treball de les dones en el marc de la Policia Local de València.

En la jornada s’han abordat temes com ara millorar el nombre de dones que s’incorporen a la Policia Local, la visió de les dones caps de plantilla en les policies locals o la situació de la dona en la Policia Local de València. Tot, amb la participació de dones provinents de cossos policials de tot Espanya, com ara de Valladolid, Palma, Osca, Catalunya i de la pròpia Policia Local de València.

“Acabar amb les desigualtats entre homes i dones i també les que patim les persones LGTBI, no pot quedar-se eternament en un desig, és urgent, imprescindible que esdevinga un objectiu factible. Per fer efectiva eixa igualtat, per materialitzar-la i baixar-la a la realitat, en tots els àmbits, però concretament en el que a nosaltres ens ocupa que és el de la Policia Local de València, és necessari un ferm compromís polític que es traduisca en fets tangibles.

Un compromís amb totes vosaltres, que en el cas del nostre govern començà a materialitzar-se tan prompte com entràrem en l’Ajuntament en 2015: primer, amb la creació de la Regidoria d’Igualtat, i immediatament amb la reactivació de la Comissió d’Igualtat”, ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, durant la sessió inicial.

Amb la celebració d’esta jornada també es pretén detectar i analitzar possibles situacions de discriminació normalitzades en l’àmbit de les relacions de treball en la PLV així com generar espais de trobada i de debat en el qual les dones policies puguen compartir experiències i expressar lliurement opinions, inquietuds i desitjos i donar a conèixer a les dones de la PLV els recursos interns municipals per a promoure la igualtat entre dones i homes i combatre les discriminacions per raó de sexe.

Les dones ingressen en el cos de la Policia Local de València en la dècada dels 80, concretament després del procés d’oposició de 1981 (en aquell moment Policia Municipal de València). D’eixa primera històrica promoció van formar part 29 dones que hi van prendre possessió el 3 d’agost de 1981.

Per la seua part la regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, ha aprofitat la seua participació en estes jornades per destacar que “les polítiques d’igualtat es posen en marxa i desenvolupen a través d’accions positives, que ajuden a salvar els obstacles als quals s’han d’enfrontar les dones pel fet de ser-ho, com ara el segon Pla d’Igualtat d’empleades i empleats municipals aprovat en 2019, un exemple d’eixes accions positives concretes que ens hem compromés a posar en marxa per a trencar amb els obstacles que condicionen a les dones”.

A més, concretant en l’àmbit policial, ha assegurat que “ha d’adquirir competències valuoses que podrien ajudar a proveir una labor policial més sensible al gènere i de millor qualitat, amb un major acostament a la major part de la població que conformem les dones, així com una societat més segura per a tota la ciutadania”. En eixe sentit ha defensat que “aconseguir la igualtat de gènere en l’àmbit policial no és solament incrementar el nombre de dones -que sí, és necessari per a equilibrar-hi la seua presència-, sinó també transformar les relacions de poder desiguals i discriminatòries que se sustenten en el gènere i aconseguir llocs de responsabilitat que facilitaran la presa de decisions importants per a tota la societat”.

Finalment, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano ha posat l’accent en el fet que “actualment les dones a penes representen entre el 10 i el 15% de la plantilla. Per què no hi ha més dones, per què no hi ha més en l’escala de comandaments?”, i ha assenyalat que “hem de fer-nos les preguntes i buscar les respostes. També ser crítics i ambiciosos. La presència actual és decebedora i haurem de preguntar-nos per què”.