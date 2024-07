La intervenció de millora de les condicions tèrmiques del centre suposa una inversió de 72.000 euros

La regidora de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, ha visitat les instal·lacions i ha comprovat la marxa de les actuacions

S’han instal·lat làmines d’alumini fixes en la part superior dels cristalls i làmines de protecció solar i d’estalvi energètic en la cara exterior dels vidres de les fusteries que donen al pati de jocs

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Recursos Humans i Tècnics, està duent a terme una actuació de millora de les condicions tèrmiques de l’escoleta Clara Campoamor, una intervenció que s’està executant a petició de l’AMPA i de l’equip directiu del centre, amb una inversió superior als 72.000 €.

La regidora de Recursos Humans i Tècnics, Julia Climent, acompanyada de la directora del centre, ha visitat les instal·lacions de l’escola infantil i ha comprovat la marxa de les actuacions de millora. La delegada ha destacat “la gran satisfacció que suposa veure resolta una petició reiterada de la comunitat educativa, que redunda directament en el benestar de l’alumnat, així com també en les condicions de treball de tot el personal del centre”. “La necessitat de millorar les condicions tèrmiques de l’edifici s’ha vingut arrossegant des de l’obertura d’esta escola infantil municipal l’any 2022, i va ser un compromís del nou govern municipal donar resposta a esta situació, un compromís que hui veiem complit”, ha subratllat.

L’escola infantil té huit unitats autoritzades d’Educació Infantil de Primer Cicle (0-3 anys), amb un total de 106 places de xiquets i xiquetes de menys de 3 anys d’edat. L’edifici té orientació sud-oest, amb un front d’aules envidrat, la qual cosa ocasiona un assolellament complet tant del pati com de les aules. A més, els vidres no tenien elements de protecció solar, la qual cosa originava una falta de confort tant a les aules com al pati, així com un alt consum energètic en la climatització dels espais interiors.

Per a resoldre esta situació, s’estan instal·lant làmines d’alumini fixes en la part superior dels cristalls, per tal de controlar i mitigar la incidència solar directa sobre els vidres de les aules. I així mateix, s’està muntant una estructura al pati per a la col·locació de tendals que permeten disposar de zones d’ombra en l’exterior.

Amb el mateix objectiu de reduir l’energia solar transmesa a l’interior de les aules, despatx de direcció, recepció i menjador, i reduir les altes temperatures que patien estos espais, s’han instal·lat unes làmines de protecció solar i d’estalvi energètic en la cara exterior dels vidres de les fusteries que donen al pati de jocs del centre. Estes làmines tenen una grossària de 75 micres, i disposen d’una protecció especial amb diversos tractaments anti UV que milloren la durabilitat. Mitjançant l’ús de les làmines, s’aconseguix una reducció de l’energia solar incident del 79%.

Finalment, durant este mes de juliol està previst aplicar una pintura tèrmica especial a les cobertes de l’edifici, per a reduir la temperatura interior, especialment en el corredor i en el menjador durant l’època estival, quan la temperatura se situa per damunt del confort tèrmic ideal. Es tracta d’una mena de pintura dissenyada específicament per a incrementar l’eficiència energètica, i funciona mitjançant la reflexió de la llum solar: La seua presència impedix que la superfície tractada es calfe, amb el que es reduïx la transmissió de calor des de l’exterior cap a l’interior. De fet, es preveu aplicar esta solució també este estiu en el gimnàs del Col·legi Municipal Santiago Grisolía.