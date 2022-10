L’Ajuntament signa un nou conveni amb la Federació de Veïns per a enfortir el teixit associatiu de la ciutat

Elisa Valía: “Amb este nou conveni reconeixem el treball fonamental que realitzen les associacions veïnals per a dissenyar una ciutat millor”

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Participació, ha signat un nou conveni amb la Federació d’Associacions de Veïns de València per a continuar impulsant la participació dels col·lectius ciutadans en el disseny de la ciutat. La regidora de Participació, Elisa Valía, ha destacat que este nou conveni reconeix “el treball fonamental que realitzen les entitats socials i particularment els col·lectius veïnals per a fer de València cada dia una ciutat millor”.



El conveni amb la Federació d’Associacions de Veïns contempla el suport de l’Ajuntament de València als diferents projectes i accions que desenvolupa el col·lectiu veïnal al llarg de l’any. També inclou una dotació econòmica que en esta ocasió és de 105.000 euros. Valía ha subratllat que este nou conveni certifica l’aposta d’este govern pel moviment veïnal: “Este Ajuntament sempre estarà del costat dels col·lectius veïnals d’esta ciutat perquè sabem que una de les qüestions més importants per a l’enfortiment de la societat és disposar d’un teixit social fort i actiu. Per això, des de la Regidoria de Participació ajudem a la Federació en tots els seus projectes i, a més, li oferim un suport econòmic perquè puguen desenvolupar les seues activitats”, ha manifestat.

La partida destinada al moviment veïnal a través del conveni subscrit amb l’Ajuntament ha augmentat des de 2019 en 15.000 euros. Dels 90.000 inicials s’ha passat als 105.000 de 2022, i paral·lelament s’ha creat una línia de finançament a través de subvencions exclusives per a associacions veïnals que arriba fins als 110.000 euros. D’esta manera, la partida destinada per la Regidoria de Participació a l’enfortiment del teixit associatiu veïnal s’ha duplicat en tot just quatre anys.