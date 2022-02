L’Ajuntament sortejarà 200 entrades per viure les mascletaes des del balcó i convidarà el veïnat afectat per la suspensió de 2020

Les persones residents a València interessades a participar en el sorteig de divendres que ve s’hi hauran d’inscriure entre dilluns i dimecres

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha anunciat que juntament amb la recuperació de les mascletaes a la Plaça de l’Ajuntament per a la celebració de la pròxima edició de les Falles, també es recuperarà la presència de la ciutadania en el balcó municipal. “El govern de Joan Ribó volgué rescatar el balcó per a tots els veïns i veïnes de València en 2016 i ara que recuperem el cicle tradicional de mascletaes també la ciutadania podrà disfrutar-les des del balcó de la casa de tots els valencians i valencianes”, ha anunciat Galiana.

D’una banda, es posaran a disposició de la ciutadania 200 entrades -un centenar d’entrades dobles- per poder assistir a les mascletaes des del dia 1 fins el dia 10 de març. Les persones interessades s’hauran d’inscriure en un formulari que s’habilitarà a l’efecte al web https://www.valencia.es/val/mascleta-balco-ajuntament en la versió en valencià del web (i també en la versió en castellà: https://www.valencia.es/cas/mascleta-balcon-ayuntamiento) des de les 0:00 hores de dilluns, dia 21 (la matinada, per tant, de diumenge a dilluns) fins les 23:59 hores del dimecres, dia 23. Podran participar al sorteig totes les persones majors d’edat empadronades en la ciutat de València i el sorteig es farà divendres, dia 25 de març. “Serà un pas més en la recuperació de la màxima normalitat possible després de la suspensió de 2020 i l’ajornament de l’any passat”, ha destacat Galiana.

Per la seua banda, el regidor d’ Agenda Digital, Pere Fuset, ha explicat que el sorteig, que ha dissenyat i durà a terme el servici municipal de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (SerTIC), donarà les mateixes opcions d’aconseguir entrada a totes les persones que s’hi inscriguen, amb independència de quan ho facen dins del termini esmentat, per la qual cosa ha destacat que no serà necessari esperar la nit de diumenge a l’activació del web per tindre més opcions, atés que l’ordre d’inscripció no serà determinant.

En total, per tant, se sortejaran 10 invitacions dobles per a cada dia de l’1 al 10 de març. Amb totes les persones inscrites es generarà una base de dades que s’utilitzarà únicament per al sorteig mitjançant un procediment informàtic. Les invitacions seran per a un dia en concret que no es podrà canviar, per la qual cosa si una persona resulta guanyadora i per qualsevol motiu finalment no hi pot assistir la seua invitació doble serà atorgada a la primera persona de la llista de reserva que es generarà.

Una vegada realitzat el sorteig es comunicarà per correu electrònic a les persones guanyadores, que hauran de respondre comunicant la seua acceptació (facilitant les dades del seu acompanyant: nom, cognoms i DNI) o indicant que renuncia al premi. Les respostes rebudes fora del termini indicat en el propi correu -o la falta de resposta- seran descartades i les invitacions seran assignades a la primera persona de la llista de reserva que es genere.

Es recupera la llista de persones de 2020

Per un altre costat, a partir del dia 11 de març podran assistir al balcó de l’Ajuntament les persones que varen obtindre en el sorteig de 2020 una entrada doble però que es veieren afectades per la suspensió de les celebracions. Així, els dies 11, 12, 13 i 15 de març es recuperarà la llista de les persones que finalment no pogueren disfrutar de les mascletaes en els mateixos dies d’ara fa dos anys.

