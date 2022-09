L’Ajuntament torna a intervindre al jardí de la plaça Enrique Granados amb la licitació d’una zona de jocs infantils inclusius

El vicealcalde Sergi Campillo recorda que, amb més de 100.000 euros de pressupost, és la segona actuació en este espai després d’obrir el primer bany autorentable de la ciutat

Després de la recent obertura del primer bany autorentable de la ciutat en el barri de Patraix, l’Ajuntament de València ha licitat una nova zona de jocs infantils inclusius en la zona verda de la plaça Enrique Granados. «Amb una inversió de més de 100.000 euros i un termini d’execució de quatre mesos, de nou invertim en este barri i donem resposta una vegada més a les peticions veïnals, amb una actuació que revitalitzarà totalment este espai», ha considerat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.



El projecte de remodelació del jardí de la plaça Enrique Granados compta amb un pressupost superior als 107.416,54 euros (IVA inclòs) i amb elements de jocs com un pont accessible, ja que, com ha recordat el també regidor d’Ecologia Urbana, «les noves propostes de jardins han de vetlar per l’ús universal de les instal·lacions, i en esta nova zona de jocs tots els xiquets i xiquetes podran jugar, siga quina siga la seua condició». «A més tindrem jocs de trepa i de moviment, de forma que els menuts podran jugar en diverses altures, afavorint l’exercici físic, i a l’hora serà accessible a tots els xiquets i xiquetes amb diverses capacitats».

El Jardí de la plaça Enrique Granados és molt important perquè, encara que està situat al barri de Patraix, «també és molt usat pels veïns i veïnes d’altres barris com Tres Forques, Vara de Quart i Safranar, ja que la seua situació és molt pròxima a estos barris», ha explicat el vicealcalde. S’ha de recordar que el projecte va nàixer d’una proposta de pressupostos participatius i que el vicealcalde Campillo es va reunir amb les associacions veïnals de l’entorn per acordar com seria este nou espai remodelat.

Així, com van demanar els veïns en la proposta de Pressupostos Participatius, la nova zona de jocs infantils es construirà en una vora del parc on s’aprofita l’ombra dels arbres. En principi comptarà, a més d’un pont accessible, uns tobogans, un xicotet rocòdrom i jocs que desenvolupen la participació i la imaginació dels xiquets i xiquetes d’estos barris.

Dos actuacions al mateix jardí

El vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha recordat que el jardí de la plaça Enrique Granados rep d’esta manera «dos inversions importants de millora de les instal·lacions en poc de temps». «Fa unes setmanes vam obrir el primer lavabo autorentable que instal·lem en la ciutat, una inversió que també va ser aprovada en el marc dels Pressupostos Participatius i ara la plaça Enrique Granados comptarà també amb una nova zona infantil inclusiva de referència en la ciutat, convertint este jardí en un dels més atractius dels nostres barris», ha afegit Campillo.

València, finalista al títol de Capital Verda Europea 2024

Les iniciatives al jardí d’Enrique Granados sorgides de pressupostos participatiu DecidimVLC de l’Ajuntament de València, formen part de l’estratègia de renaturalització i millora de la infraestructura verda de la ciutat, finalista al títol de Capital Verda Europea 2024. Este premi, dotat amb 600.000 euros, està promogut per la Comissió Europea des de 2010 per tal de reconéixer els projectes i el compromís per l’ecologia urbana, alineats en el Pacte Verd Europeu, l’Estratègia de Biodiversitat 2030 de la Unió Europea o els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Esta competició de València per a esdevindre Capital Verda Europea 2024 se suma a altres fites europees i mundials de la ciutat com ara la consecució de la Capitalitat Mundial del Disseny 2022, la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent 2022, la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible 2017 o ser una de les cent ciutats triades per la Unió Europea per ser climàticament neutra el 2030.