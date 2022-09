L’actuació preveu ampliar l’espai verd i dotar l’àmbit de zones d’ombra mitjançant l’ús de pèrgoles de tela

L’Ajuntament ha tret a licitació les obres de reforma de la plaça Polo de Bernabé, en el districte d’Exposició. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha anunciat l’inici del procés que permetrà millorar en els pròxims mesos este espai, dotant-lo de més elements verds i de zones d’ombra.

“Es tracta de donar resposta a una proposta veïnal realitzada en el marc dels Pressupostos Participatius Decidim VLC, que ara ix a licitació després d’haver presentat el projecte detallat als proponents de la iniciativa”, ha explicat Campillo. La reforma, segons ha subratllat el vicealcalde i regidor, consistix a aconseguir més zones verdes en esta plaça, que, tal com ha recordat l’edil, té la particularitat que alberga en el seu subsol un aparcament, “per la qual cosa es fa impossible adequar allí una zona verda a l’ús”.

“Però sí que podem millorar l’aspecte natural de l’espai i incrementar la dotació vegetal mitjançant jardineres”, ha afegit. A més, el projecte inclou la creació de zones d’ombra mitjançant pèrgoles de tela. “L’objectiu –ha conclòs Campillo- és adequar la plaça per a fer-la més humana, d’acord amb les polítiques del govern municipal d’aconseguir una València més verda, més humana i més accessible”.

El projecte, que ha sigut elaborat des del Servici de Jardineria Sostenible, ix al licitació per 75.000 €. L’espai, tal com està en l’actualitat, va ser dissenyat i rehabilitat en els anys 90, però sense tindre en compte les necessitats d’ombra i d’infraestructura verda per a crear zones sostenibles i saludables. En paraules de Campillo, “constituix un exemple més de la necessitat d’introduir el verd en l’espai públic i reconvertir les places com esta en espais més adequats per a les persones”. El projecte inclou a més la substitució del paviment en el qual estan situats els jocs infantils, per a millorar-lo i fer-ho més segur; i la instal·lació de les pèrgoles de tela per a garantir l’ombra en els mesos d’estiu.