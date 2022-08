Més de 100 activitats per a tots els públics, el dispar de més de 1000 quilograms de pólvora i la participació i compromís dels col·lectius festers protagonitzaran les Festes

“Hui comencen les millors festes que hem viscut”, així hay començat l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la seua presentació de les Festes Majors 2022 que s’ha celebrat aquest matí en roda de premsa al Castell d’Alaquàs.

En l’acte han estat presents la Regidora de Festes, Sandra Conde, la Regidora de Benestar Social, Elena Solís, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista, el Regidor de Joventut, Javi Antúnez, i una representació de totes les clavaries i col·lectius festers que protagonitzaran aquests dies i que han treballat amb l’Ajuntament d’Alaquàs en la seua organització.

L’acte s’ha iniciat amb un vídeo amb imatges dels diferents actes festius i la banda sonora del grup musical local El Tio la Careta que es pot visualitzar en aquest link: https://www.youtube.com/watch?v=kUEorBUgAHg. A continuació, el primer edil ha agraït la presència dels mitjans de comunicació i dels col·lectius festers i ha manifestat la seua “emoció per tornar a celebrar les Festes Majors d’Alaquàs, per l’esforç dels col·lectius i per la gran participació de la ciutadania. Enguany hem donat el do de pit i oferirem un 30 per cent més d’activitats respecte a altres anys, per això, estic convençut que seran les millors festes que hem viscut”.

El primer edil ha destacat que les festes” tenen moltes vessants: cultura, tradició, emoció i diversió. Cadascuna de les activitats ens conta un relat vinculat a la nostra història i la nostra responsabilitat i voluntat és continuar aquesta identitat i enriquir el nostre programa”. Ha destacat a més el disseny del llibre realitzat per l’artista local Ivan García Aguado en el qual s’ha plasmat les il·lustracions de l’alaquaser Gerard Miquel que va morir l’any passat. L’Alcalde ha parlat també de la importància de la seguretat en les Festes Majors i ha destacat que durant aquest dies Alaquàs comptarà amb més de 135 operatius especials. S’ha fest especial ressó dels diferents punts violeta que s’incorporaran en diferents actes.

A continuació, la Regidora de Festes, Sandra Conde, ha destacat el treball actiu i la participació dels col·lectius festers i ha fet un repàs pels diferents actes de la programació festiva, tot i destacant les novetats que incorpora enguany el programa com són el concert després del Correfocs i Pregó que estarà protagonitzat pel grup local El Tio la Careta i l’ampliació de la Festa de la Tapa organitzada per l’Associació d’Hostalers i Restauradors d’Alaquàs AHORA. Ha detacat també la Cavalcada que enguany comptarà amb un ambient més infantil i familiar i altres actes infantils.

A continuació ha intervingut la Regidora de Benestar Social, Elena Solís, per a donar a conéixer el Sopar dels Majors que se celebrarà enguany com a novetat el dia 15 de setembre amb la col·laboració d’associacions i entitats d’Alaquàs. El sopar estarà preparat pels col·laboradors de les Calderes de Sant Francesc de Paula amb la col·laboració de l’associació gastronòmica El Cullerot que elaboraran pimentó amb tonyina, recepta de Cor de Vila i un entrepà. Hi haurà sortejos i activitats a càrrec de les associacions AHORA i CAdA i participaran també les Falles i els Moros i Cristians Perolers d’Alaquàs. Posarà la música de benviguda l Unió Musical d’Alaquàs.

A continaució, el Regidor de Joventut, Javi Antúnez, ha parlat del nou Festirap, un nou concepte per a il·lusionar la joventut que s’ha realitzat comptant amb l’opinió de les i els joves que van proposar el rap com a nou format que manté l’essència del Festival Rock d’Alaquàs però amb propostes emergents d’un nou estil musical a càrrec de Shoda Monkas, Elane, Lasole, Barbé i la dj local Alba DM.

Com a Regidor de Cultura, Fran Evangelista s’ha fet especial ressó de les activitats culturals que se celebraran al llarg d’aquests dies com l’exposició EVOLUCIÓ de Núria Fernández que s’inaugura aquesta vesprada i l’exposició ‘175 Aniversari de la UMA’ que s’obrirà a continuació. Ha parlat també de cultura gastronómica, de cultura del foc amb els més de 1000 quilograms de pólvora que es dispararan gràcies a l’Associació Amics de la Cordà, de cultura tradicional amb l’Associació Cultural Amics de la Carxofa i el tradicional Cant de la Carxofa i de cultura esportiva amb la tradicional partida de pilota valenciana.

A continuació, han pres la paraula la representació de cadascun dels col·lectius festers per tal d’explicar el seu programa que es pot consultar en el següent enllaç: https://www.alaquas.org/url/04ygre.