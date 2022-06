En la visita van tractar temes com la coordinació per a la neteja del barranc

L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, va visitar al costat del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, el barranc del Carraixet per a conéixer més de prop la seua situació actual i estudiar possibles millores de gestió en les quals s’està treballant.

L’Ajuntament d’Alboraia i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer estan tramitant una cessió de la titularitat, en favor del municipi alboraier, dels brins del barranc, amb l’objectiu que les brigades municipals puguen realitzar millores, el seu manteniment i neteja de manera habitual.

D’altra banda, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s’ha compromés a dur a terme enguany la neteja d’un tram del llit implantant un nou sistema per a evitar les anomenades “canyes” d’una espècie invasora que prolifera excessivament en el Carraixet. Per sol·licitud dels tècnics locals presents en la visita, la Confederació estudiarà la possibilitat de donar accés al llit a Alboraia per a facilitar-li que puga col·laborar amb la Confederació en el seu manteniment i neteja, sent ara molt dificultós per haver d’accedir des d’un altre municipi per a arribar als trams corresponents a Alboraia.

Altres temes que es van tractar són els possibles permisos i condicions per a implantar un sistema de recollida de pluvials i bombament cap al barranc, en moments de grans precipitacions, que permeta evitar les recurrents inundacions d’alguns punts de la localitat per saturació de la xarxa.

L’alcalde va explicar al president i a la tècnica que li acompanyava l’estudi que Alboraia està realitzant per a desviar les séquies del casc, una altra mesura més de prevenció d’inundacions que complementaria l’anterior i protegiria molt millor tant el casc com els camps de cultiu, tot això en virtut del conveni signat amb la regidoria de Medi Ambient de Raquel Casares, també present en la visita, amb la Comunitat de Regants de la Séquia de Rascanya. En el conveni s’estableixen les obligacions recíproques amb relació a les séquies que transcorren pel terme municipal, així com donar solució a la dificultat de connexió als col·lectors generals d’alguns immobles a la xarxa de clavegueram en mediar la séquia entre ells.

L’Ajuntament i la Generalitat Valenciana ja van realitzar en el seu moment les xarxes de col·lectors i de clavegueram per a la conducció de les aigües residuals a les estacions depuradores, evitant el seu abocament en la séquia, que va passar a funcionar com a sobreeixidor de la xarxa en episodis de pluges intenses.

Amb aquestes actuacions, es pretén millorar la seguretat del municipi i dels camps enfront d’inundacions i s’augmenten les possibilitats de neteja preventiva del llit així com el gaudi de la ciutadania, tant a peu com amb bicicleta, dels brins que porten fins a la platja, permetent al municipi invertir en el seu manteniment, il·luminació i diverses millores.