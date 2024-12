L’alcalde d’Alzira alerta d’un possible augment de mortalitat si se suprimeix el servei de cirurgia cardíaca a La Ribera

Compromís denuncia privatitzacions encobertes en la intenció de Sanitat d’eliminar la unitat de cirugia cardíaca del Departament de Salut de La Ribera.

El motiu al·legat per la Conselleria és l’incompliment de les ràtios i la insuficiència de població associada al servei, una problemàtica que, segons Compromís, podria solucionar la mateixa Conselleria derivant els pacients d’altres comarques que, a hores d’ara, estan sent atesos en hospitals allunyats de les seues llars i, fins i tot, privatitzats.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, s’ha reunit amb el Comité d’Empresa del Departament, el cap del servei i el personal afectat per valorar la situació. Domínguez ha subratllat la relació directa entre l’eliminació del servei i l’augment de la mortalitat en la comarca.

El personal ha traslladat la preocupació per una situació agreujada per externalitzacions ja efectives, 50 vacants de metges per cobrir i problemes de contractació per la insatisfacció de la plantilla, fins i tot en el cas dels joves que fan pràctiques i que, després, no volen quedar-se.

L’Ajuntament d’Alzira s’ha compromés a mantindre converses amb altres pobles i mancomunitats afectades i Compromís ha assenyalat que portarà el tema a Les Corts. A més, ha reprovat que esta decisió estiga estudiant-se en una de les comarques més afectades per la DANA i a les portes del Nadal, amb la intenció d’evitar la resposta de la ciutadania.