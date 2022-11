Després de 24 anys dedicat a la vida política i de 2 com alcalde del municipi de Carcaixent, Paco Salom anuncia que no repetirà com a candidat del seu partit, compromís a l’alcaldia

Una decisió que ha pres, que ha estat molt meditada i que provocarà que altres companys de formació puguen donar un pas endavant i donar-li relleu

Un relleu al capdavant de compromís que estarà liderat per Enric Casassús, que ja ha rebut el vist i plau per unanimitat dels membres de la seua formació i del propi alcalde. Salom considera que Enric Casassús és la millor opció per a que Compromís puga tornar a aconseguir l’alcaldia de Carcaixent….

Una decisió presa per l’actual alcalde de Carcaixent, que ha sigut molt consensuada amb el seu entorn més pròxim…

D’esta forma, la elecció del pròxim alcaldable per a compromís, obri la porta a la pròxima campanya electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023