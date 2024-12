L’alcalde de Massanassa fa balanç de la DANA i agraeix la solidaritat del poble un mes després de la tragèdia

L’alcalde de Massanassa, Paco Comes, fa balanç de les conseqüències de la DANA un mes després de la tragèdia.

El dispositiu de neteja de garatges de la Diputació ja està en marxa i s’està treballant en la retirada dels més de 1.000 cotxes que es tragueren dels carrers.

Sobre els col·legis que hauran d’enderrocar-se, Comes apunta que s’està buscant un espai per habilitar barracons mentre es construïsquen els nous centres. L’alcalde ha volgut, a més, posar de relleu la força del poble i agrair la solidaritat dels veïns i veïnes, llançant un missatge d’esperança per al futur.