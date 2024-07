Amb més de 50 anys d’història, l’empresa valenciana produeix rosquilletes des de Catarroja al món

L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, ha realitzat una visita a la planta de producció de l’empresa valenciana Velarte, en el polígon industrial El Bony de Catarroja.

Amb 55 anys d’història i un origen familiar, aquesta empresa s’ha convertit en un referent del sector agroalimentari en el nostre país, i que també exporta a Europa i a nivell internacional.

Durant la visita a les instal·lacions, l’alcaldessa ha mantingut una reunió de treball amb la presidenta executiva de Velarte, Amparo Navarro, acompanyada del seu equip directiu i de la presidenta d’AECA Catarroja, Patricia Muñoz. Es tracta d’una jornada en la qual s’han pogut crear sinèrgies i compartir impressions per al creixement sostenible de la companyia i mirant pel futur econòmic de la localitat.

A més, l’alcaldessa ha volgut assenyalar “el caràcter innovador de Velarte, una empresa valenciana referent del sector, que porta els seus productes des de Catarroja a tot el món”.

Des de Velarte, la presidenta i fundadora Amparo Navarro, ha volgut “agrair personalment a l’alcaldessa la seua visita i manifesta la necessitat de les PIMES com Velarte de comptar amb el suport de les Institucions i per a això són necessàries aquestes trobades en els quals el públic i el privat caminen de la mà per al desenvolupament econòmic i sostenible de la nostra terra”.

Durant la jornada, l’equip directiu de Velarte ha guiat la visita de l’alcaldessa per la planta de producció de les reconegudes “rosquilletes” per tal de conèixer de prop el treball que l’empresa porta darrere i el procés d’elaboració d’aquests “snacks” des que són una massa crua fins que s’empaqueten en els famosos embalatges.

Innovació, autenticitat, humilitat i sostenibilitat han sigut conceptes que han anat sorgint al llarg de la visita. De la mateixa manera, s’ha destacat el compromís amb la igualtat per part de l’entitat, que està dirigida i majoritàriament formada per dones.