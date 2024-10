L’Alcaldessa de Torrent rep a la campiona del món de Gimnàstica Aeròbica, Rebeca Muñoz

Rebeca Muñoz s’ha proclamat campiona del món en el 18é Campionat del Món de Gimnàstica Aeròbica

Amparo Folgado, acompanyada pel regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real,van rebre a la gimnasta torrentina Rebeca Muñoz, qui s’ha proclamat campiona del món en el 18é Campionat del Món de Gimnàstica Aeròbica, celebrat en Pesaro, Itàlia, al setembre.

Rebeca, acompanyada per la seua família, ha visitat l’alcaldia portant la medalla que l’acredita com a campiona mundial en la categoria de aerodance júnior. L’alcaldessa Folgado ha felicitat la jove esportista i ha destacat: “Eres un exemple a seguir per als joves de Torrent, un orgull per a aquesta ciutat”. A més, ha subratllat l’exemple de Rebeca, assenyalant que “esportistes com ella fan més gran Torrent, gràcies al seu esforç, perseverança i els valors de l’esport que transmeten als seus amics”.

Per part seua, el regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, després de felicitar la gimnasta, ha ressaltat el fort vincle de la ciutat amb l’esport: “Torrent és un bressol de campions, gràcies a que aquesta ciutat viu l’esport intensament. Estic convençut que Rebeca aconseguirà grans metes en tota la seua carrera esportiva”.

Durant la visita, l’alcaldessa li ha entregat a Rebeca un obsequi institucional en forma de xocolate de Torrent, agraint-li la seua visita i els èxits que ha portat a la ciutat.

Rebeca Muñoz, que va representar a Espanya en les categories de grup i aerodance júnior, va aconseguir una destacada actuació que va portar a la selecció espanyola a classificar-se entre les huit millors del món. Malgrat una lesió que va afectar el seu equip en la final de grup júnior, Rebeca i les seues companyes es van sobreposar i van realitzar una impecable actuació en aerodance, pujant al podi com a campiones mundials al costat del seu equip del club Abetmar Burjassot.

Aquest triomf marca una fita en la carrera de Rebeca, qui des dels cinc anys ha treballat incansablement per a aconseguir el cim de la gimnàstica aeròbica, consolidant-se com una de les gimnastes més prometedores a nivell internacional.