Són la conseqüència d’una moció de Compromís per l’Alcúdia aprovada per unanimitat

El passat mes d’abril la corporació municipal va aprovar, per unanimitat, una moció de Compromís per l’Alcúdia en la que es demanava l’ampliació de bonificacions fiscals a les famílies nombroses i monoparentals/monomarentals, així como l’equiparació d’aquestes últimes amb les nombroses.

En el plenari del dimarts 25 de juny, es va aprovar la bonificació del 50% per a les famílies nombroses i monoparentals/monomarentals de les següents taxes:

– Escola Infantil

– Casa de la Cultura

– Escoles d’Estiu, Pasqua i Nadal

– Piscina d’estiu i instal·lacions esportives

– EPA i Centre de Formació Ocupacional

Resta pendent la modificació de la taxa de fem per tal d’equiparar les famílies monoparentals/monomarentals amb les nombroses que ja disposen d’una bonificació del 50%.

Igualment l’Ajuntament instarà al govern central a modificar la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la bonificació del 90% de l’IBI per a les famílies nombroses equiparant-les a les famílies monomarentals i monoparentals.

Des de Compromís per l’Alcúdia es valora la importància social d’aquestes bonificacions del 50%, en moments complicats econòmicament per a moltes famílies, moltes d’elles nombroses i monomarentals, que tenen dificultats econòmiques per fer front a moltes despeses.

Ens congratulem que aquesta iniciativa haja sigut aprovada per unanimitat al nostre ajuntament.

Nota: En la foto els regidors de Compromís per l’Alcúdia: Toni Montes i Raquel Coronado.