L’Alcúdia torna a acollir este certamen gastronòmic que aplega a la seua tercero dècima edició amb una participació de 16 restauradors que han preparat el tradicional plat valencià amb el seu toc personal. Un restaurant de Serra, Setaigües i l’Alcúdia, han sigut els guanyadors d’esta edició. A més, van haver de preparar un postre amb una base comú, el kaki, la fruita emblema de la comarca de la Ribera, que ha donat com a guanyadors a l’Alcúdia, Cullera i Serra. Cadascun dels participants han elaborat a la seua manera aquest tradicional plat valencià, que té matisos en la seua preparació segons la zona. Així és com es prepara en la comarca de la Safor.

Per la seua banda, el xef Binhui Jiang, que participa per primera vegada, indica el temps que necessita la cocció per a l’èxit del plat .

Salvador Esteve i Teresa Carrascosa, que s’han alçat amb el segon premi, han concursat per l’experiència de preparar plats com este en el seu restaurant.

El jurat, composat per crítics gastronòmics, propietaris de restaurants valencians i Rubén Grau, primer tinent d’alcalde i regidor de fira gastronòmica, anaren provant un darrere de l’altre els plats de putxero als quals puntuaven.

Per a l’elaboració dels plats no han faltat els ingredients d’este plat emblemàtic com son la creïlla, carlota, carn o cigrons.