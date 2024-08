La moció de Compromís va ser aprovada pel plenari amb l’abstenció del PP

El plenari celebrat el passat dimarts va aprovar una moció de Compromís per l’Alcúdia sobre els refugis climàtics i l’adaptació al canvi climàtic. La moció va ser aprovada amb els vots de Compromís i el PSOE, i l’abstenció del PP.

Segons va explicar Raquel Coronado, regidora de Compromís, la crisi climàtica és una crisi de salut. Una de les manifestacions més clares és l’augment de les temperatures, originat per l’excés d’emissions contaminants. L’efecte més greu d’aquesta pujada és l’increment de les morts. En particular les persones que vivim en l’arc mediterrani estem encara més exposades. A l’Alcúdia els estius dels dos anys últims han sigut els de major temperatura des de que hi ha registres. En 2023 hi hagueren 41 dies que superàrem els 32º i en 2022 foren 65, els dos anys amb major número de dies que superaren aquesta temperatura.

Cal tenir en compte que les persones vulnerables són les que pateixen amb més duresa les conseqüències d’aquesta pujada de les temperatures. Especialment les persones majors de 65 anys, els xiquets i xiquetes menors de 5 anys, aquelles que compten amb patologies cròniques prèvies i les que disposen d’un menor nivell de renda o menor nivell educatiu.

Per tot això, va explicar la regidora, és imprescindible que l’Ajuntament de l’Alcúdia, d’una banda, comence a avançar en una estratègia integral de lluita contra l’emergència climàtica, i, d’altra, que active recursos concrets que permeten a la ciutadania disposar d’entorns de confort tèrmic que permeten fer front a les altes temperatures.

L’Ajuntament de l’Alcúdia, d’acord amb la moció aprovada, elaborarà un pla de refugis climàtics amb participació de les entitats i associacions que garantisca l’obertura del major nombre possible d’espais durant els mesos d’estiu, els set dies de la setmana durant les hores centrals del dia. Serien unes dependències que, al temps que mantenen els seus usos i funcionalitats, ofereixen a les persones espais climatitzats de manera gratuïta i que haurien d’estar oberts durant els mesos d’estiu i al llarg de les hores de més calor.

El segon punt acordat és la posada en marxa, també amb participació ciutadana, d’un pla d’adaptació al canvi climàtic que incloga:

– l’impuls als projectes de rehabilitació dels edificis municipals des de l’arquitectura bioclimàtica i els principis d’eficiència energètica,

– el desenvolupament d’una estratègia de renaturalització del poble com a ferramenta clau per a la reducció de les temperatures, especialment, als patis de les escoles i parcs públics,

– el foment de la construcció d’instal·lacions que amainen els efectes de la calor com la renaturalització de la piscina d’estiu, zones d’ombra amb pèrgoles, mobiliari urbà a l’ombra, fonts de jocs en els parc públics…

– la panificació d’una inversió plurianual d’adaptació d’espais exteriors.