Els pròxims 22, 23 i 24 de setembre la Casa de la Cultura de l’Alcúdia obrirà les portes, físiques i virtuals, a vora 800 docents que assistiran a una nova edició del Congrés Bausset, un referent consolidat amb els pas dels anys entre els aplecs formatius per al professorat del nostre país.

L’edició del 2022, una vegada superades les restriccions derivades de la pandèmia, recupera el format original amb sis sessions repartides en tres dies, però manté la gran novetat introduïda l’any 2021, amb la possibilitat d’assistència presencial o virtual, a través de la plataforma webex de la Conselleria d’Educació. A més a més, dins d’un procés d’incorporació de nous formats, s’ha modificat el format d’una ponència, transformant-la en una taula redona entre Josu Iriarte i Rosa Casafont, dos experts en les dos línies de reflexió sobre les que versa el congrés d’enguany: les emocions i l’entorn.

Perquè a l’hora de programar el Congrés, en la pluja d’idees inicial, el comité organitzador va observar que hi havia dos qüestions que al llarg dels últims anys havien guanyat una important rellevància per als professionals de l’ensenyament. D’una banda les emocions, el benestar emocional de l’alumnat i, per extensió, de tota la comunitat educativa, un àmbit poc treballat fins ara però en continu creixement per la seua transcendència i, més si cap, tenint en compte d’on venim, dels confinaments i les limitacions a la interacció social que va comportar la pandèmia. Eixes circumstàncies van afectar moltíssim als més menuts, per als quals la socialització i la interacció amb els iguals es fonamental per al seu desenvolupament.

D’altra banda, és ja clarament patent un moviment dins les escoles que impulsa un replantejament de l’espai educatiu, trencant amb la concepció decimonònica d’aules per a grups tancats d’alumnat de la mateixa edat. Més encara, s’avança cap a l’ensenyament en altres espais, en els patis, en els corredors, en els jardins dels centres, seguint un model on els països nòrdics ens porten cert avantatge i, sobretot, que dona bons resultats.

L’organització del congrés ha volgut conjugar estos dos àmbits amb ponents que aportaran interessants reflexions. Així, ja en la primera jornada Begoña Fuentes ens ajudarà a repensar els espais des de la perspectiva ecològica i emocional i Èlia López ens introduirà en les competències emocionals. Per a la segona jornada, Josu Iriarte ens mostrarà com transformar els espais per millorar l’aprenentatge i Rosa Casafont parlarà de la influència de l’entorn en la salut física i mental. Per a dissabte de matí, aquests dos ponents es reuniran en una taula redona on es podrà debatre i aprofundir en emocions i entorn, la qual estarà oberta a les intervencions dels assistents tant presencials com virtuals. Tancara el congrés la reconeguda escriptora Espido Freire, amb una ponència sobre emocions i el valor de la paraula.